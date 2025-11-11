Утверждены правила о ввозе и вывозе продуктов переработки
Так, говорится, что при вывозе давальческого сырья для переработки с территории Казахстана на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налогоплательщик – резидент РК, осуществивший вывоз такого давальческого сырья, представляет в орган государственных доходов по месту нахождения обязательство о ввозе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружено давальческое сырье.
В случае, если до истечения срока ввоза продуктов переработки, указанных в обязательстве о ввозе, дополнительным соглашением внесены изменения в договор (контракт) о продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик путем отзыва ранее представленного обязательства о ввозе одновременно представляет новое обязательство о ввозе до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве.
При этом срок переработки давальческого сырья, указанный в обязательстве о ввозе, не превышает два года с даты отгрузки давальческого сырья.
Обязательство о ввозе представляется на бумажном носителе и в электронной форме.
Обязательство о ввозе на бумажном носителе:
- представляется в явочном порядке;
- заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;
- подписывается налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется печатью налогоплательщика (за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства);
- представляется в двух экземплярах в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика, осуществившего вывоз давальческого сырья, один из которых возвращается налогоплательщику либо его уполномоченному представителю с отметкой органа государственных доходов о приеме).
При заполнении на бумажном носителе обязательства о ввозе не допускаются исправления, подчистки и помарки.
К обязательству о ввозе прилагаются документы, подтверждающие вывоз давальческого сырья:
- договор (контракт), на основании которого осуществлен вывоз давальческого сырья;
- товаросопроводительные документы.
По результатам исполнения обязательства о ввозе представляется отчет об исполнении обязательства о ввозе продуктов переработки в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза продуктов переработки, указанного в обязательстве.
Исполнением обязательства о ввозе является ввоз продуктов переработки давальческого сырья на территорию РК или реализация продуктов переработки давальческого сырья в сроки, установленные статьей 524 Налогового кодекса.
Порядок и сроки уплаты акцизов при ввозе продуктов переработки давальческого сырья на территорию республики с территории государств – членов ЕАЭС осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 553 Налогового кодекса по ставкам, установленным правительством РК.
На основании представленного налогоплательщиком обязательства о ввозе органом государственных доходов производится начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на соответствующие лицевые счета налогоплательщика по кодам бюджетной классификации по сроку уплаты на дату вывоза товаров.
В отчете по обязательству о ввозе отражаются следующие сведения:
- о продуктах переработки давальческого сырья, ввезенных на территорию РК;
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории государства-члена ЕАЭС, на территории которого осуществлена переработка;
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию другого государства-члена ЕАЭС;
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС;
- о продуктах переработки давальческого сырья, не ввезенных на территорию Республики Казахстан в установленные сроки.
Отчет по обязательству о ввозе составляется на бумажном носителе и в электронной форме.
К отчету по обязательству о ввозе прилагаются:
документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого сырья:
- акты выполненных работ;
- счета-фактуры;
документы, подтверждающие ввоз продуктов переработки давальческого сырья:
- договор (контракт), на основании которого осуществлен ввоз продуктов переработки давальческого сырья в случае его наличия;
- товаросопроводительные документы.
При ввозе давальческого сырья на переработку с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК налогоплательщик, осуществляющий переработку давальческого сырья, представляет в орган государственных доходов по месту нахождения обязательство о вывозе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято на учет давальческое сырье.
В случае, если до истечения срока вывоза продуктов переработки, указанных в обязательстве о вывозе, дополнительным соглашением внесены изменения в договор (контракт) о продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик путем отзыва ранее представленного обязательства о вывозе одновременно представляет новое обязательство о вывозе до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве о вывозе.
При этом срок переработки давальческого сырья, указанный в обязательстве о вывозе, не превышает два года с даты принятия на учет давальческого сырья.
Обязательство о вывозе представляется на бумажном носителе и в электронной форме.
В отчете по обязательству о вывозе отражаются следующие сведения:
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории РК;
- о налогоплательщике, который приобрел такие продукты переработки давальческого сырья;
- о продуктах переработки давальческого сырья, вывезенных на территорию государства-члена ЕАЭС, с территории которого ранее был осуществлен ввоз такого давальческого сырья;
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию другого государства-члена ЕАЭС;
- о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС;
- о продуктах переработки давальческого сырья, не вывезенных с территории РК в установленные сроки.
Отчет по обязательству о вывозе составляется на бумажном носителе и в электронной форме.
К отчету по обязательству о вывозе прилагаются:
документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого сырья:
- акты выполненных работ;
- счета-фактуры;
документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки давальческого сырья:
- договор (контракт), на основании которого осуществлен вывоз продуктов переработки давальческого сырья, в случае его наличия;
- товаросопроводительные документы.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.