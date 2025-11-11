Утверждены правила о ввозе и вывозе продуктов переработки

Приказом и.о. министра финансов от 31 октября 2025 года утверждены формы, Правила и сроки представления обязательств о ввозе (вывозе) продуктов переработки, а также его исполнения, условий переработки товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при вывозе давальческого сырья для переработки с территории Казахстана на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налогоплательщик – резидент РК, осуществивший вывоз такого давальческого сырья, представляет в орган государственных доходов по месту нахождения обязательство о ввозе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружено давальческое сырье.

В случае, если до истечения срока ввоза продуктов переработки, указанных в обязательстве о ввозе, дополнительным соглашением внесены изменения в договор (контракт) о продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик путем отзыва ранее представленного обязательства о ввозе одновременно представляет новое обязательство о ввозе до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве.

При этом срок переработки давальческого сырья, указанный в обязательстве о ввозе, не превышает два года с даты отгрузки давальческого сырья.

Обязательство о ввозе представляется на бумажном носителе и в электронной форме.

Обязательство о ввозе на бумажном носителе:

представляется в явочном порядке;

заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

подписывается налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется печатью налогоплательщика (за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства);

представляется в двух экземплярах в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика, осуществившего вывоз давальческого сырья, один из которых возвращается налогоплательщику либо его уполномоченному представителю с отметкой органа государственных доходов о приеме).

При заполнении на бумажном носителе обязательства о ввозе не допускаются исправления, подчистки и помарки.

К обязательству о ввозе прилагаются документы, подтверждающие вывоз давальческого сырья:

договор (контракт), на основании которого осуществлен вывоз давальческого сырья;

товаросопроводительные документы.

По результатам исполнения обязательства о ввозе представляется отчет об исполнении обязательства о ввозе продуктов переработки в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза продуктов переработки, указанного в обязательстве.

Исполнением обязательства о ввозе является ввоз продуктов переработки давальческого сырья на территорию РК или реализация продуктов переработки давальческого сырья в сроки, установленные статьей 524 Налогового кодекса.

Порядок и сроки уплаты акцизов при ввозе продуктов переработки давальческого сырья на территорию республики с территории государств – членов ЕАЭС осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 553 Налогового кодекса по ставкам, установленным правительством РК.

На основании представленного налогоплательщиком обязательства о ввозе органом государственных доходов производится начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на соответствующие лицевые счета налогоплательщика по кодам бюджетной классификации по сроку уплаты на дату вывоза товаров.

В отчете по обязательству о ввозе отражаются следующие сведения:

о продуктах переработки давальческого сырья, ввезенных на территорию РК;

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории государства-члена ЕАЭС, на территории которого осуществлена переработка;

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию другого государства-члена ЕАЭС;

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС;

о продуктах переработки давальческого сырья, не ввезенных на территорию Республики Казахстан в установленные сроки.

Отчет по обязательству о ввозе составляется на бумажном носителе и в электронной форме.

К отчету по обязательству о ввозе прилагаются:

документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого сырья:

акты выполненных работ;

счета-фактуры;

документы, подтверждающие ввоз продуктов переработки давальческого сырья:

договор (контракт), на основании которого осуществлен ввоз продуктов переработки давальческого сырья в случае его наличия;

товаросопроводительные документы.

При ввозе давальческого сырья на переработку с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК налогоплательщик, осуществляющий переработку давальческого сырья, представляет в орган государственных доходов по месту нахождения обязательство о вывозе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято на учет давальческое сырье.

В случае, если до истечения срока вывоза продуктов переработки, указанных в обязательстве о вывозе, дополнительным соглашением внесены изменения в договор (контракт) о продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик путем отзыва ранее представленного обязательства о вывозе одновременно представляет новое обязательство о вывозе до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве о вывозе.

При этом срок переработки давальческого сырья, указанный в обязательстве о вывозе, не превышает два года с даты принятия на учет давальческого сырья.

Обязательство о вывозе представляется на бумажном носителе и в электронной форме.

В отчете по обязательству о вывозе отражаются следующие сведения:

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории РК;

о налогоплательщике, который приобрел такие продукты переработки давальческого сырья;

о продуктах переработки давальческого сырья, вывезенных на территорию государства-члена ЕАЭС, с территории которого ранее был осуществлен ввоз такого давальческого сырья;

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию другого государства-члена ЕАЭС;

о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС;

о продуктах переработки давальческого сырья, не вывезенных с территории РК в установленные сроки.

Отчет по обязательству о вывозе составляется на бумажном носителе и в электронной форме.

К отчету по обязательству о вывозе прилагаются:

документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого сырья:

акты выполненных работ;

счета-фактуры;

документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки давальческого сырья:

договор (контракт), на основании которого осуществлен вывоз продуктов переработки давальческого сырья, в случае его наличия;

товаросопроводительные документы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.