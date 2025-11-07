#Народный юрист
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 7 ноября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,79 тенге, евро – 606,34 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 524,6 тенге, продажи – 531,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 603,5 тенге, продажи – 613,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 526,7 тенге, продажи – 528,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 605,6 тенге, продажи – 611 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 526,7 тенге, продажи – 528,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,1 тенге, продажи – 609,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
