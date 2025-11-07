Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,79 тенге, евро – 606,34 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 524,6 тенге, продажи – 531,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 603,5 тенге, продажи – 613,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 526,7 тенге, продажи – 528,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 605,6 тенге, продажи – 611 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,54 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 526,7 тенге, продажи – 528,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,1 тенге, продажи – 609,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.