Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 ноября

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,02 тенге, евро – 607,55 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,3 тенге, продажи – 530,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 602,8 тенге, продажи – 612,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 524,5 тенге, продажи – 526,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 606,1 тенге, продажи – 610,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,2 тенге, продажи – 527,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,8 тенге, продажи – 609,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

