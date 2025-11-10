Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,02 тенге, евро – 607,55 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 523,3 тенге, продажи – 530,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 602,8 тенге, продажи – 612,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 524,5 тенге, продажи – 526,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 606,1 тенге, продажи – 610,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,2 тенге, продажи – 527,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,8 тенге, продажи – 609,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.