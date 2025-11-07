Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 ноября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 7 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,85 тенге, снизившись на 0,72 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 606,60 тенге (+0,12). Курс российского рубля понизился до 6,48 тенге (-0,01) Курс китайского юаня составил 73,86 тенге (-0,11). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,2-528 тенге, евро – по 605,5-610,9 тенге, рубли – по 6,42-6,52. Утром 7 ноября Национальный банк установил курс доллара в 526,79 тенге, евро – 606,34 тенге, рубля – 6,51 тенге.

