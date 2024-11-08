Курсы на выходные дни: 9 и 10 ноября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 8 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,74 тенге, снизившись на 0,36 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 530,25 тенге (+0,88)
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,01 тенге.
Средневзвешенный курс юаня на дверных торгах подрос до 68,67 тенге (+0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,7-494,5 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,22 тенге, евро – 529,38 тенге, рубля – 5,03 тенге.
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