Курсы на выходные дни: 9 и 10 ноября

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 8 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,74 тенге, снизившись на 0,36 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 530,25 тенге (+0,88) Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,01 тенге. Средневзвешенный курс юаня на дверных торгах подрос до 68,67 тенге (+0,24). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,7-494,5 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге. Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,22 тенге, евро – 529,38 тенге, рубля – 5,03 тенге. Читайте также Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе Доллар немного подешевел на торгах 8 ноября Казахстанские банки стали покупать больше рублей

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