Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 февраля

Фото: freepik

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 7 февраля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,01 тенге, снизившись на 4,05 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 530,45 тенге (-3,49). Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 5,22 тенге (-0,08). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,43 тенге (-0,37). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,3-515,9 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, рубли – по 5,25-5,35 тенге. Утром 7 февраля Национальный банк установил курс доллара в 515,31 тенге, евро – 533,96 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Поделиться новостью