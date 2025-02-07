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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 февраля

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:10 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 7 февраля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,01 тенге, снизившись на 4,05 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 530,45 тенге (-3,49).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 5,22 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,43 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,3-515,9 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, рубли – по 5,25-5,35 тенге. 

Утром 7 февраля Национальный банк установил курс доллара в 515,31 тенге, евро – 533,96 тенге, рубля – 5,3 тенге. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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