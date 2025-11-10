#Народный юрист
Финансы

Доллар подешевел на торгах 10 ноября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 15:38 Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,58 тенге, снизившись на 2,27 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,47 тенге (-0,02)

Курс китайского юаня составил 73,70 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,3-526 тенге, евро – по 605,9-610,2 тенге, рубли – по 6,41-6,52.

Мировые цены на нефть растут на торгах 10 ноября.

Так, фьючерсы на нефть Brent поднялись на 0,71%, до $64,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 0,80%, до $60,23 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,02 тенге, евро – 607,55 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
