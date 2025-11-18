Доллар подешевел на торгах 18 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,01 тенге, снизившись на 2,63 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,45 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,40 тенге (-0,49).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,3-524,1 тенге, евро – по 604,2-608,5 тенге, рубли – по 6,38-6,49.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 18 ноября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,41 доллара, составила 63,79 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,4 доллара США – до 59,51 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,19 тенге, евро – 606,42 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 ноября, можно здесь.