Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,01 тенге, евро – 603,43 тенге, рубля – 6,42 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 518,7 тенге, продажи – 525,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 600,7 тенге, продажи – 610,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,1 тенге, продажи – 523,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 603,1 тенге, продажи – 607,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,48 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520,7 тенге, продажи – 522,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602,2 тенге, продажи – 607,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.