Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,01 тенге, евро – 603,43 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 518,7 тенге, продажи – 525,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 600,7 тенге, продажи – 610,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,47 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,1 тенге, продажи – 523,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 603,1 тенге, продажи – 607,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,48 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520,7 тенге, продажи – 522,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602,2 тенге, продажи – 607,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

