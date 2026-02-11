Вторичное жилье в Казахстане: сколько стоит "квадрат" зимой 2026 года
Рынок вышел на ценовое плато
По большинству регионов изменения цен за месяц оказались минимальными. Согласно сводке БНС АСПиР РК, рост более чем на 1% зафиксирован в Актау (101,7%), Кызылорде (101,6%), Конаеве (101,3%), Актобе (101,2%) и Астане (101,0%).
В Атырау, Кокшетау и Усть-Каменогорске индекс составил 100,0%, что говорит об отсутствии заметных изменений по сравнению с декабрем. В целом ситуация указывает на фазу относительной стабилизации вторичного рынка.
Год к году: лидер по росту – Алматы
В сравнении с январем 2025 года наиболее заметный рост цен отмечен в Алматы – сразу на 24%. Существенное удорожание также зафиксировано в Павлодаре (116,2%), Актобе (113,5%), Талдыкоргане (112,5%) и Туркестане (110,3%).
В то же время самые низкие темпы годового роста наблюдаются в Жезказгане (103,1%), Караганде (102,6%) и Конаеве (100,9%). Это означает, что в этих городах цены за год практически не изменились.
Фото: Zakon.kz
Сравнение с июлем 2025 года
Если сопоставить январские показатели с данными за июль 2025 года, картина выглядит неоднородной. В ряде городов зафиксирован ощутимый рост стоимости квадратного метра, тогда как в отдельных регионах произошла коррекция.
Наибольший прирост за этот период отмечен в Актобе – на 18,5%, до 341 844 тенге за квадратный метр. На 15,3% подорожало вторичное жилье в Алматы – до 681 923 тенге, и на 13,8% – в Павлодаре, до 416 787 тенге.
Также в числе городов с заметным ростом цен оказались Атырау (+12,5%, до 482 711 тенге) и Туркестан (+11,3%, до 343 058 тенге).
В то же время дешевле квадратный метр стал в Усть-Каменогорске (-2,5%) и Караганде (-0,5%). Причем в Караганде цены за год практически не изменились как на новое, так и на вторичное жилье.
Отдельно стоит отметить Астану: по сравнению с июлем 2025 года цены здесь выросли символически – всего на 0,8%, до 642 702 тенге. Несмотря на это, столица по-прежнему остается одним из самых дорогих городов страны.
Если сравнивать с декабрем 2020 года, наиболее сильный рост продемонстрировал Семей – 243,5%. Более чем в два раза подорожали квартиры в Актобе (222,9%), Талдыкоргане (220,9%) и Кызылорде (215,6%).
Наиболее сдержанная динамика зафиксирована в Конаеве (110,2%) и Жезказгане (124,6%).
Фото: Zakon.kz
Сколько стоил квадратный метр в январе 2026 года
Средняя цена перепродажи квартир по Казахстану составила 624 561 тенге за квадратный метр.
Самые высокие цены традиционно зафиксированы в двух мегаполисах:
- Алматы – 740 998 тенге;
- Астана – 727 519 тенге.
Далее следуют Атырау (497 923 тенге), Семей (465 271 тенге), Шымкент (470 874 тенге) и Павлодар (446 697 тенге).
Самые доступные цены среди представленных городов отмечены в Кызылорде (334 267 тенге), Кокшетау (348 708 тенге) и Таразе (348 919 тенге).
В целом, данные за январь показывают, что рынок вторичного жилья в Казахстане перешел в более спокойную фазу. Цены продолжают расти, но без резких скачков, а динамика все больше зависит от ситуации в конкретных регионах.
Ранее эксперт по недвижимости объяснила, почему покупать квартиру выгоднее в начале года.