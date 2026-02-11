#Казахстан в сравнении
Финансы

Вторичное жилье в Казахстане: сколько стоит "квадрат" зимой 2026 года

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 14:29 Фото: freepik
Цены на рынке перепродажи жилья демонстрируют привычный рост без резких колебаний. За год "вторичка" подорожала на 13,6%, а за пять лет стоимость квартир выросла почти в 1,75 раза, сообщает Zakon.kz.

Рынок вышел на ценовое плато

По большинству регионов изменения цен за месяц оказались минимальными. Согласно сводке БНС АСПиР РК, рост более чем на 1% зафиксирован в Актау (101,7%), Кызылорде (101,6%), Конаеве (101,3%), Актобе (101,2%) и Астане (101,0%).

В Атырау, Кокшетау и Усть-Каменогорске индекс составил 100,0%, что говорит об отсутствии заметных изменений по сравнению с декабрем. В целом ситуация указывает на фазу относительной стабилизации вторичного рынка.

Год к году: лидер по росту – Алматы

В сравнении с январем 2025 года наиболее заметный рост цен отмечен в Алматы – сразу на 24%. Существенное удорожание также зафиксировано в Павлодаре (116,2%), Актобе (113,5%), Талдыкоргане (112,5%) и Туркестане (110,3%).

В то же время самые низкие темпы годового роста наблюдаются в Жезказгане (103,1%), Караганде (102,6%) и Конаеве (100,9%). Это означает, что в этих городах цены за год практически не изменились.

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 14:29

Фото: Zakon.kz

Сравнение с июлем 2025 года

Если сопоставить январские показатели с данными за июль 2025 года, картина выглядит неоднородной. В ряде городов зафиксирован ощутимый рост стоимости квадратного метра, тогда как в отдельных регионах произошла коррекция.

Наибольший прирост за этот период отмечен в Актобе – на 18,5%, до 341 844 тенге за квадратный метр. На 15,3% подорожало вторичное жилье в Алматы – до 681 923 тенге, и на 13,8% – в Павлодаре, до 416 787 тенге.

Также в числе городов с заметным ростом цен оказались Атырау (+12,5%, до 482 711 тенге) и Туркестан (+11,3%, до 343 058 тенге).

В то же время дешевле квадратный метр стал в Усть-Каменогорске (-2,5%) и Караганде (-0,5%). Причем в Караганде цены за год практически не изменились как на новое, так и на вторичное жилье.

Отдельно стоит отметить Астану: по сравнению с июлем 2025 года цены здесь выросли символически – всего на 0,8%, до 642 702 тенге. Несмотря на это, столица по-прежнему остается одним из самых дорогих городов страны.

Если сравнивать с декабрем 2020 года, наиболее сильный рост продемонстрировал Семей – 243,5%. Более чем в два раза подорожали квартиры в Актобе (222,9%), Талдыкоргане (220,9%) и Кызылорде (215,6%).

Наиболее сдержанная динамика зафиксирована в Конаеве (110,2%) и Жезказгане (124,6%).

Фото: Zakon.kz

Сколько стоил квадратный метр в январе 2026 года

Средняя цена перепродажи квартир по Казахстану составила 624 561 тенге за квадратный метр.

Самые высокие цены традиционно зафиксированы в двух мегаполисах:

  • Алматы – 740 998 тенге;
  • Астана – 727 519 тенге.

Далее следуют Атырау (497 923 тенге), Семей (465 271 тенге), Шымкент (470 874 тенге) и Павлодар (446 697 тенге).

Самые доступные цены среди представленных городов отмечены в Кызылорде (334 267 тенге), Кокшетау (348 708 тенге) и Таразе (348 919 тенге).

В целом, данные за январь показывают, что рынок вторичного жилья в Казахстане перешел в более спокойную фазу. Цены продолжают расти, но без резких скачков, а динамика все больше зависит от ситуации в конкретных регионах.

Ранее эксперт по недвижимости объяснила, почему покупать квартиру выгоднее в начале года.

