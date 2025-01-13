Зарплаты на 4,5 млрд тенге задолжали казахстанцам в 2024 году

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана заявили, что в 2024 году государственными инспекторами труда защищены права более 54 тыс. работников, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, опубликованного на сайте ведомства 13 января 2025 года, следует, что по итогам прошлого года госинспекторами труда на 296 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,8 тыс. работниками на сумму 4,5 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено 8,1 тыс. нарушений трудовых прав.

"Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 251 предписание, обязательное для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 51 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,7 тыс. работников. Им выплачено 3,7 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечается, что на особом контроле Минтруда и соцзащиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

"В 2024 году государственными инспекторами труда проведено 5577 проверок, в ходе которых выявлено 8122 нарушения, из них: в сфере труда – 6219;

по безопасности и охране труда – 1835;

занятости населения – 68", – говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что работодателям выдано 3326 предписаний и наложено 3548 административных штрафов на сумму 408,5 млн тенге.

"В результате принятых мер защищены трудовые права более 36,4 тыс. работников". Пресс-служба МТСЗН РК

6 января в Минтруда сообщили, что в 2025 году зарплата отдельных категорий гражданских служащих в Казахстане вырастет на 20%. Кого именно затронет повышение заработной платы, можете узнать по ссылке.