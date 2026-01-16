Миллиарды тенге долга: около 12 тысяч казахстанцев не получили зарплату вовремя

В Казахстане в 2025 году государственными инспекторами труда защищены права 62,8 тыс. работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"В 2025 году государственными инспекторами труда на 629 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 11,9 тыс. работников на сумму свыше 3,1 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тыс. нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 4245 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге".

Как заверили в Минтруда, в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 11,8 тыс. работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Так, в прошлом году госинспекторами труда проведено 6599 проверок, в ходе которых выявлено 8720 нарушений, из них:

в сфере труда – 7089;

по безопасности и охране труда – 1585;

занятости населения – 46.

"В результате принятых мер защищены трудовые права 51 тыс. работников". Пресс-служба МТСЗН РК

