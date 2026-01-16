#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.95
594.49
6.5
Общество

Миллиарды тенге долга: около 12 тысяч казахстанцев не получили зарплату вовремя

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 10:36 Фото: freepik
В Казахстане в 2025 году государственными инспекторами труда защищены права 62,8 тыс. работников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"В 2025 году государственными инспекторами труда на 629 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 11,9 тыс. работников на сумму свыше 3,1 млрд тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тыс. нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 4245 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге".

Как заверили в Минтруда, в результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 11,8 тыс. работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения РК находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. Так, в прошлом году госинспекторами труда проведено 6599 проверок, в ходе которых выявлено 8720 нарушений, из них:

  • в сфере труда – 7089;
  • по безопасности и охране труда – 1585;
  • занятости населения – 46.
"В результате принятых мер защищены трудовые права 51 тыс. работников".Пресс-служба МТСЗН РК

О том, кому в Казахстане работодатели готовы платить миллионные зарплаты, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя: Минтруда раскрыло сумму
09:21, 08 декабря 2025
Тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя: Минтруда раскрыло сумму
Сколько миллиардов задолжали работающим на предприятиях казахстанцам по зарплате
10:26, 14 ноября 2025
Сколько миллиардов задолжали работающим на предприятиях казахстанцам по зарплате
Зарплаты на 4,5 млрд тенге задолжали казахстанцам в 2024 году
10:48, 13 января 2025
Зарплаты на 4,5 млрд тенге задолжали казахстанцам в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: