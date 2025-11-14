Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,32 тенге, евро – 609,05 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 521,6 тенге, продажи – 528,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 604,6 тенге, продажи – 614,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 523,4 тенге, продажи – 525,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 606,9 тенге, продажи – 611 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 523,2 тенге, продажи – 525,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 605,8 тенге, продажи – 610,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

