Эксперт назвал наиболее подходящую модель для развития казахстанского ГМК

По мнению аналитика Марата Шибутова, следует внимательнее присмотреться к опыту Австралии и Канады, сообщает Zakon.kz.

Факторы, тормозящие развитие

Сегодня перед ГМК Казахстана стоит ряд внутренних и внешних вызовов. Комплекс сталкивается с высокими экологическими требованиями, ростом социальных обязательств и тарифов на транспортировку, истощением рудной базы, дефицитом квалифицированных кадров и дорогой электроэнергией, а также ограниченным доступом к геологической информации и барьерам в освоении низкорентабельных месторождений.

Вместе с тем положение за пределами страны не менее тревожное. Геополитические изменения вызывают все новые и новые риски. Мировые тарифные войны могут снизить цены на сырье и даже вызвать экономический спад. Дополнительную сложность создает то, что главные покупатели – Китай и Россия – одновременно конкуренты и транзитные страны для Казахстана.

Не будем также забывать, что отечественные компании ограничены в возможности диверсифицировать поставки или "работать на склад", у них нет политического веса для конкуренции с транснациональными корпорациями. ГМК уязвим к колебаниям цен, падению спроса, санкциям и усилению конкуренции.

Взгляд за океан

В этой ситуации возникает резонный вопрос – каким образом следует развивать важнейшую отрасль экономики в ближайшем будущем? Как считает аналитик Марат Шибутов, наиболее близкой моделью для Казахстана сегодня является австралийская. Она сочетает прагматизм, экспортную направленность и контроль за экологическими рисками. Страна ограничена в возможностях защищать свои активы за рубежом, внутренний рынок слишком мал, а уникальные технологии и месторождения не дают значимого влияния на мировые рынки.

Австралийская модель делает упор на экспорт сырья, но в меньшей степени ориентирована на внутреннее потребление. Она позволяет использовать многие преимущества китайской модели, но требует постоянного восполнения запасов, поддержания политически надежных отношений с покупателями и ограничивает цепочку переработки, чаще оставляя ее на иностранных инвесторах.





"В 2024 году из 346 млрд долларов экспорта горнорудной продукции на Австралию приходилось 200 млрд долларов, или 58%, а по твердым полезным ископаемым и металлам – около 150 млрд долларов, или 43%. Также можно взять за основу опыт Канады, тоже делающей упор на развитие своего добывающего сектора. Опыт Австралии показывает, как можно строить экспортно ориентированный, но при этом устойчивый и экономически оправданный ГМК, а аналогичные подходы Канады подтверждают эффективность развития добывающего сектора при подобных ограничениях", – отмечает эксперт-аналитик.

Марат Шибутов считает, что главная проблема Казахстана в ГМК – это дефицит новых крупных и средних месторождений, которые можно было бы предложить инвесторам. Государство за годы без собственной геологоразведки потеряло компетенции, кадры и подразделения, способные заниматься разведкой, и даже значительное финансирование ситуацию не исправит, потому что некому его осваивать. Фактически разведку за государственный счет будут вести компании, которые раньше делали это за свои средства.

"Важно делать упор на экспорт и освоение новых рынков, постепенное увеличение переработки сырья и создание кластеров МСБ вокруг крупных компаний, максимальное извлечение полезных компонентов, освоение низкорентабельных месторождений и техногенных минеральных образований, а также добычу ранее неиспользованных полезных ископаемых. Государство должно активно финансировать разведку и выступать помощником ГМК, создавая благоприятное регулирование и прозрачность информации, чтобы обеспечивать устойчивый рост экономики", – подчеркивает аналитик.