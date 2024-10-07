Формируется оптимальная общественная модель принятия решений – эксперт об итогах референдума

Ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал оценил голосование на состоявшемся референдуме и выразил мнение о его предварительных итогах. Специалист заявил, что данный избирательный процесс характеризуется важными политическими особенностями, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, политическая история Казахстана ознаменовалась важным событием, определяющим дальнейший вектор развития, в первую очередь, отечественной атомной энергетики.

Итоги референдума в 71,12%, коррелирующиеся с результатами опроса exit poll Института евразийской интеграции, закрепляют общественный консенсус по этому вопросу, отмечает специалист.

"За" проголосовали 71,12%, или 5 561 937 человек из принявших участие в референдуме. "Против" проголосовал 2 045 271 человек. Оба варианта ответа выбрали 82 722 пришедших на участки. Их не учли при подсчете голосов. Число бюллетеней, в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, составило 130 267", – отметил аналитик.

По мнению ведущего аналитика Института евразийской интеграции, теперь перед правительством стоит важная и ответственная задача максимально качественно реализовать стратегию развития мирного атома.

"Кабмин будет руководствоваться не только поручением главы государства, но и прямым доверием народа. Во-первых, это касается выбора наиболее выгодного поставщика или группы поставщиков, использующих лучшие, уже апробированные наработки и технологии. Во-вторых, речь идет об обеспечении полного цикла производства, переработки и использования атома в мирных целях. У Казахстана для этого есть ресурсы, опыт и квалифицированные специалисты. Можно даже сказать, что мы обладаем преимуществом и имеем шанс развеять ошибочные предубеждения о том, что являемся лишь "сырьевым придатком". Нуралы Камал

Кроме того, по мнению специалиста, текущий референдум характеризуется важными политическими особенностями. Он отметил, что, в частности, по сравнению с предыдущим электоральным процессом – парламентскими выборами 2023 года – существенно повысилась явка с 52,9 до 63,66%. Это свидетельствует о политической сознательности казахстанцев и желании принимать участие в решении не только политических, но и экономических вопросов.

"Другим отличием плебисцита стало то, что это уникальный кейс, когда социально значимый экономический вопрос прошел все этапы общественной дискуссии. Не было поспешных решений. Были учтены политические, экономические и исторические факторы, созданы условия для выражения различных мнений. Каждый гражданин, по сути, имел доступ к всесторонней информации, включая заключения экспертов", – Нуралы Камал.

Таким образом, подытожил спикер, с учетом роста количества референдумов происходит "постепенная выкристаллизация", чтобы добиться оптимальной общественной модели принятия решений.

Ранее политолог Риззат Тасым озвучил мнение по прошедшему голосованию и значимости решения вопроса, от которого зависит энергетическая стабильность страны.