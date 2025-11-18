Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,14 тенге, евро – 607,79 тенге, рубля – 6,46 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,5 тенге, продажи – 527,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 603,5 тенге, продажи – 613,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 523,1 тенге, продажи – 525 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 605,8 тенге, продажи – 609,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,50 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,7 тенге, продажи – 524,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,2 тенге, продажи – 608,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

