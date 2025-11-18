Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,14 тенге, евро – 607,79 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 520,5 тенге, продажи – 527,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 603,5 тенге, продажи – 613,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 523,1 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 605,8 тенге, продажи – 609,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,7 тенге, продажи – 524,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,2 тенге, продажи – 608,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,44.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.