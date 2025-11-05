Налоговый календарь: когда платить налоги в ноябре

В ноябре 2025 года налогоплательщики должны своевременно представить ежемесячную и квартальную налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили, какие налоги и платежи и в какие сроки необходимо оплатить. Налоговые отчетности до 17 ноября необходимо представить: Формы 101.03 и 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента и нерезидента за 3 квартал;

Форму 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал;

Форму 300.00 – декларация по НДС за 3 квартал;

Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за сентябрь;

Форму 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал;

Форму 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал;

Форму 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал;

Форму 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал;

Форму 913.00 – декларация по СНР розничного налога за 3 квартал. до 20 ноября: Форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь. Кроме того, необходимо уплатить до 20 ноября: НДС в ЕАЭС за октябрь;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за октябрь; до 25 ноября: КПН, авансовые платежи за ноябрь;

КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре;

КПН, ИПН с доходов, выплаченных в октябре;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за октябрь;

КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал;

НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 3 квартал;

текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество;

текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;

социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за октябрь.

