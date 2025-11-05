#Народный юрист
Финансы

Налоговый календарь: когда платить налоги в ноябре

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 13:05 Фото: freepik
В ноябре 2025 года налогоплательщики должны своевременно представить ежемесячную и квартальную налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили, какие налоги и платежи и в какие сроки необходимо оплатить.

Налоговые отчетности

до 17 ноября необходимо представить:

  • Формы 101.03 и 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента и нерезидента за 3 квартал;
  • Форму 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал;
  • Форму 300.00 – декларация по НДС за 3 квартал;
  • Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за сентябрь;
  • Форму 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал;
  • Форму 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал;
  • Форму 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал;
  • Форму 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал;
  • Форму 913.00 – декларация по СНР розничного налога за 3 квартал.

до 20 ноября:

  • Форму 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь.

Кроме того, необходимо уплатить

до 20 ноября:

  • НДС в ЕАЭС за октябрь;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за октябрь;

до 25 ноября:

  • КПН, авансовые платежи за ноябрь;
  • КПН, ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре;
  • КПН, ИПН с доходов, выплаченных в октябре;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения, за октябрь;
  • КПН, ИПН для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал;
  • НДС, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых, роялти, бонус добычи, налог на игорный бизнес, плата за цифровой майнинг за 3 квартал;
  • текущие платежи юридических лиц по земельному налогу, налогу на имущество;
  • текущие платежи по плате за использование радиочастотного спектра, за пользование земельными участками, за размещение наружной (визуальной) рекламы;
  • социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за октябрь.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
