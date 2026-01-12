В Казахстане расширили задачи и функции ДГД

Приказом и.о. председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 6 января 2026 года внесены изменения в положение о Департаментах государственных доходов КГД МФР РК, сообщает Zakon.kz.

Так, для департаментов и управлений государственных доходов (ДГД и УГД) дополнительной задачей является рассмотрение поступившего письменного возражения налогоплательщика (налогового агента) и участника ВЭД к предварительному акту налоговой и таможенной проверки.

При этом дополнительной функцией для ДГД является рассмотрение запроса органа госдоходов по поступившему письменному возражению налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.