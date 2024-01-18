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Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами

Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами Фото: freepik
Комитет государственных доходов подготовил изменения в Правила вынесения решений об ограничении выписки счетов-фактур в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и об отмене такого ограничения, а также форм таких решений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила вынесения решений об ограничении выписки счетов-фактур в электронной форме в ИС ЭСФ и об отмене такого ограничения, а также форм таких решений планируется внести поправки в части определения способов направления Решения об ограничении выписки ЭСФ и редакционные правки.

Решения предлагается направлять одним из следующих способов:

  • по почте заказным письмом с уведомлением;
  • электронным способом в веб-приложение либо личный кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" или ИС ЭСФ;
  • налогоплательщику под роспись. 

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 января.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали новые правила ведения реестра государственных услуг.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Комитет государственных доходов Казахстан
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