Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами

Комитет государственных доходов подготовил изменения в Правила вынесения решений об ограничении выписки счетов-фактур в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и об отмене такого ограничения, а также форм таких решений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила вынесения решений об ограничении выписки счетов-фактур в электронной форме в ИС ЭСФ и об отмене такого ограничения, а также форм таких решений планируется внести поправки в части определения способов направления Решения об ограничении выписки ЭСФ и редакционные правки.

Решения предлагается направлять одним из следующих способов:

по почте заказным письмом с уведомлением;

электронным способом в веб-приложение либо личный кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" или ИС ЭСФ;

налогоплательщику под роспись.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 января.

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