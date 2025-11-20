Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 ноября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,41 тенге, евро – 600,85 тенге, рубля – 6,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,5 тенге, продажи – 524,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 597,61 тенге, продажи – 605,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,36 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,2 тенге, продажи – 520,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 597,3 тенге, продажи – 603 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,5 тенге, продажи – 520,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте –597,5 тенге, продажи – 604 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: