Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,41 тенге, евро – 600,85 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,5 тенге, продажи – 524,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597,61 тенге, продажи – 605,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,36 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,2 тенге, продажи – 520,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 597,3 тенге, продажи – 603 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,34 тенге, продажи – 6,46 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,5 тенге, продажи – 520,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте –597,5 тенге, продажи – 604 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,36 тенге, продажи – 6,43.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.