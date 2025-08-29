Повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается – Тимур Сулейменов

Национальный банк допускает возможность повышения базовой ставки при сохранении высоких темпов инфляции. Об этом сообщил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов.

Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы Комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия для того, чтобы вернуть инфляцию по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается", – сказал в ходе брифинга Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка отметил, что 2 сентября будет внедрена система минимальных резервных требований (МРТ) для банков. С помощью этого инструмента планируется изъять из экономики поэтапно до 3,5 трлн тенге – это один из методов борьбы с монетарной инфляцией.

При этом он уточнил, что позиция БВУ остается конструктивной: они осознают, что высокая инфляция в нынешних условиях вредит не только экономике, но и самим финансовым институтам, а также населению, поэтому чем быстрее удастся нормализовать экономический цикл, тем выгоднее это будет, в том числе и для самих банков.

Комментируя решение Нацбанка по базовой ставке, экономист Бауржан Шурманов отметил, что на данный момент отсутствуют объективные основания для снижения базовой ставки, при этом он считает, что нельзя исключать ее дальнейшее повышение.

В качестве аргумента против преждевременного снижения базовой ставки он привел ряд внутренних факторов:

по оценкам аналитиков, к концу года ожидается рост цен на жилье (в частности, на это указывал недавний обзор Halfina);

прогноз по инфляции был повышен: в опросе АФК ожидания выросли с 10,4% до 11,3%;

нефтяные котировки показывают нисходящую динамику за год; при сохранении геополитической напряженности высок риск дальнейшей коррекции. Дополнительно ОПЕК+ прогнозирует рост добычи, что также может оказывать давление на цены;

новый Налоговый кодекс приведет к корректировке цен со стороны производителей;

продолжение политики поэтапного повышения тарифов создает прямой каскадный эффект, усиливающий инфляционное давление.

Среди внешних факторов экономист перечислил:

укрепление рубля формирует эффект импортируемой инфляции из РФ;

в США сохраняется рост цен как на уровне производителей, так и в экономике в целом, что заставляет ФРС удерживать ставку без смягчения;

в ЕС инфляция остается повышенной: хотя видны признаки консолидации, признаков устойчивого снижения пока нет.

"В текущей ситуации Нацбанк располагает ограниченным набором инструментов и, по сути, не имеет пространства для маневра в сторону смягчения. Основные вопросы относятся к зоне ответственности правительства, которое обладает большими возможностями для сдерживания инфляции. В первую очередь речь идет о необходимости оптимизации государственных расходов, которые остаются значимым фактором разгона цен и стимулирования чрезмерной экономической активности", – отметил он.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 10 октября.