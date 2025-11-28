#АЭС в Казахстане
Финансы

Как Нацбанк будет изымать избыточную ликвидность, рассказал Сулейменов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 16:04 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал о мерах по изъятию избыточной ликвидности с рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что в Казахстане всегда был значительный профицит ликвидности.

"Это деньги, которых много в экономике, против них нет товаров, и этот профицит ликвидности колебался в районе 7-8 трлн несколько лет", – добавил он.

Такая ситуация, по его словам, оказывает дополнительное давление на цены в стране.

"Мы пошли на достаточно непопулярный среди банков шаг – резкое повышение минимальных резервных требований. Они у нас были 0,2% – крайне низкие для мировой практики, даже для нашего региона. Мы их повысили до 5-15% – это связывает дополнительную ликвидность в банковской системе, лишнюю ликвидность, неутилизированную ликвидность. Без каких-либо расходов со стороны Нацбанка, но свяжет около 3,7-4 трлн тенге. Но даже на первом этапе она снизилась с 7,7 до 5,8 – уже 2 трлн связанных. В результате поэтапного повышения МРТ мы выйдем на размеры около 4 трлн тенге", – отметил глава Нацбанка.

Также в планах с 2026 года увеличить ноты Нацбанка в три раза.

"У нас сейчас ноты в обращении на 500 млрд, мы увеличим до 1,5 трлн – это уже более эффективно реализовывать денежно-кредитную политику, более эффективно изымать ликвидность с рынка", – резюмировал Сулейменов.

19 ноября 2025 года глава Нацбанка заявил, что для повышения эффективности денежно-кредитной политики Нацбанк продолжит реализацию дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности, а также по укреплению монетарной нейтральности.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
