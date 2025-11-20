#АЭС в Казахстане
Финансы

Казахстан строит складские помещения и выходит в логистические лидеры Центральной Азии

склад, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:19 Фото: freepik
Евразийский банк развития опубликовал доклад о развитии складской инфраструктуры в Центральной Азии. В документе утверждается, что по заявленным проектам Казахстан буквально ворвался в «фазу складского бума», сообщает Zakon.kz.

Складская инфраструктура стала одним из самых недооцененных драйверов роста в Евразии, ведь склады становятся такой же стратегической инфраструктурой как железные дороги – они определяют торговые потоки между Азией, Европой и Ближним Востоком, - говорится в докладе ЕАБР.

Экономист Ернар Серик, комментируя доклад ЕАБР, отмечает, что обеспеченность современными складами в Центральной Азии крайне низкая.

"Для понимания масштаба: Казахстан имеет около 0,08 м² на человека, Узбекистан и того меньше (0,02), тогда как в России показатель – 0,35 м², а в США – 4 м² на человека".Ернар Серик

Это и есть структурный разрыв, который формирует будущий спрос и объясняет почему складской рынок растет двузначными темпами, – объясняет экономист.

Фото: eabr.org

Именно поэтому Центральная Азия вошла в фазу самой быстрой трансформации складского рынка. Спрос в регионе растет быстрее, чем вводятся новые площади. Свободных мест в складах почти нет и любой новый объект моментально поглощается рынком. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан демонстрируют рекордные темпы прироста складских мощностей, но даже они не успевают за ростом торговли, экспансией сетей и бурным развитием электронной коммерции.

Отдельно в докладе ЕАБР говорится о нашей стране. По заявленным проектам Казахстан лидер ЦА по строительству складов и наращивает мощности быстрее других. Страна использует свое географическое положение между Китаем и Европой, а также рост e-commerce и перераспределение торговых потоков. Внутренний спрос развивают ритейл, маркетплейсы, рост производства аграрной продукции.

"На фоне дефицита качественных площадей и роста оборота в промышленности и торговле склады становятся такой же стратегической инфраструктурой как железные дороги или порты. И это только начало, так как до уровня развитых стран разрыв огромен".Ернар Серик

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:19

Фото: eabr.org

Главный вывод доклада в том, что у региона есть шанс на десятилетие вперед создать новую логистическую карту, – считает Ернар Серик. ЕАБР прогнозирует, что потребность в складах в Евразии может вырасти почти вдвое к 2040 году, а Центральная Азия при любом сценарии становится самым быстрорастущим макрорегионом. Но ключевым фактором успеха станет переход от разрозненного строительства к системному развитию хабов, сухих портов, стандартов и цифровой логистики.

Казахстан и соседи могут либо воспользоваться моментом и создать современную сеть распределительных центров, либо снова столкнуться с хроническим дефицитом мощностей.

Ранее мы рассказали об оценка логистического потенциала Казахстана, сделанного крупнейшим секторальным изданием Logistics Middle East. Автор журнала Чарльз Уитмор подчеркнул, что, если в 2024 году транзит грузов через Казахстан вырос на 7,1%, достигнув 34,6 млн тонн, то к 2030 году этот показатель достигнет 100 млн тонн.

Андрей Зубов
