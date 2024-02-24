Складские помещения загорелись в Алматы

В Алматы спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях Алматауского района, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, в 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в мкр. Теректи.

"По прибытии в 19:56, установлено горение складского помещения ангарного типа", – говорится в сообщении.

Пожар тушат 29 человек и семь единиц техники, а также службы взаимодействия города.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 24 февраля в 16:19 в районе имени Казыбек Би на автогазозаправочной станции произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 куб. Карагандинские пожарные, рискуя собой, предотвратили взрыв газовой цистерны. Силами ДЧС на безопасное место вынесено 66 газовых баллонов.