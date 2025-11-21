#АЭС в Казахстане
Финансы

Какие налоги нужно уплатить до 25 и 26 ноября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 09:52 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 ноября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

За ноябрь 2025 года:

  • авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За октябрь 2025 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ); обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);
  • социальные отчисления;
  • взносы ОСМС; ВОСМС.

Текущие платежи за 2025 год:

  • по земельному налогу;
  • налогу на имущество;
  • плате за пользование земельными участками.

За 3 квартал 2025 года:

  • КПН/ ИПН по СНР розничного налога;
  • НДС;
  • рентный налог на экспорт;
  • налог на добычу полезных ископаемых;
  • налог на игорный бизнес;
  • плата за цифровой майнинг;
  • плата за негативное воздействие на окружающую среду;
  • плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

Ранее мы рассказали, когда и какие налоги платить в ноябре 2025 года.

