Какие налоги нужно уплатить до 25 и 26 ноября

Фото: freepik

В Казахстане 24 и 25 ноября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: За ноябрь 2025 года: авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За октябрь 2025 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ); обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);

социальные отчисления;

взносы ОСМС; ВОСМС. Текущие платежи за 2025 год: по земельному налогу;

налогу на имущество;

плате за пользование земельными участками. За 3 квартал 2025 года: КПН/ ИПН по СНР розничного налога;

НДС;

рентный налог на экспорт;

налог на добычу полезных ископаемых;

налог на игорный бизнес;

плата за цифровой майнинг;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников. Ранее мы рассказали, когда и какие налоги платить в ноябре 2025 года.

