Какие налоги нужно уплатить до 25 и 26 ноября
Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 ноября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей за 3 квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
За ноябрь 2025 года:
- авансовые платежи по КПН; текущий платеж по плате за пользование земельными участками; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За октябрь 2025 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ); обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);
- социальные отчисления;
- взносы ОСМС; ВОСМС.
Текущие платежи за 2025 год:
- по земельному налогу;
- налогу на имущество;
- плате за пользование земельными участками.
За 3 квартал 2025 года:
- КПН/ ИПН по СНР розничного налога;
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- налог на игорный бизнес;
- плата за цифровой майнинг;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
Ранее мы рассказали, когда и какие налоги платить в ноябре 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript