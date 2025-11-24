#АЭС в Казахстане
Общество

Непогода накроет часть Казахстана 25 ноября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:19 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 25 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, по стране ожидается неустойчивая погода на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны с осадками в виде дождя и снега.

В этих регионах возможны низовая метель и гололед.

На остальной территории под влиянием отрога антициклона осадков не ожидается.

По всей республике прогнозируются туманы, а на севере, юге и востоке – усиление ветра.

Осень в 2025 году балует казахстанцев теплой погодой. К чему готовиться жителям страны в ближайшие три дня – с 25 по 27 ноября – ранее рассказывали специалисты.

