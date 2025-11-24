Непогода накроет часть Казахстана 25 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на вторник, 25 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, по стране ожидается неустойчивая погода на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны с осадками в виде дождя и снега.

В этих регионах возможны низовая метель и гололед.

На остальной территории под влиянием отрога антициклона осадков не ожидается.

По всей республике прогнозируются туманы, а на севере, юге и востоке – усиление ветра.

Осень в 2025 году балует казахстанцев теплой погодой. К чему готовиться жителям страны в ближайшие три дня – с 25 по 27 ноября – ранее рассказывали специалисты.