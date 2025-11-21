Нефть дешевеет на фоне новостей о мире в Украине

Цены на нефть Brent упали за два дня с 65 до 63,5 доллара за баррель после сообщений о том, что США подготовили план прекращения войны в Украине. Угроза выхода на рынок дополнительных объемов российской нефти усиливает глобальный переизбыток предложения, сообщает Zakon.kz.

Геополитический дисконт

Резкое снижение котировок, приведшее к падению Brent на 1,04% за сутки и на 2,62% за неделю, по всей вероятности, спровоцировано новостями о дипломатической активности США по прекращению конфликта в Украине. СМИ сообщили, что Вашингтон подготовил для Украины план действий по урегулированию ситуации.

Именно перспектива мирного урегулирования стала ключевым фактором ценового падения нефти. Участники рынка немедленно заложили в котировки потенциальное увеличение поставок российской нефти на мировой рынок. Завершение конфликта может привести к смягчению или снятию ряда торговых и финансовых ограничений, действующих в отношении российского экспорта, сообщает The Wall Street Journal. Это позволит России вернуть и даже нарастить объемы нефти на традиционные западные рынки, что, в свою очередь, усилит опасения по поводу критического переизбытка предложения на глобальном рынке.

В итоге на 11 утра 21 ноября 2025 года по времени Астаны фьючерс нефти Brent на бирже ICE Futures Europe торговался по 62,71 доллара за баррель. Суточное падение составило 1,14%, а недельное – 2,69%.

Фото: investing

Рекордный избыток

Геополитические риски наложились на фундаментальные проблемы глобального перепроизводства.

Bloomberg отмечает, что мировой рынок переполнен предложением, так как страны ОПЕК+ и другие государства наращивают добычу.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордный избыток нефти в следующем году.

Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов бензина и дистиллятов.

В целом, нефть уже понесла существенные убытки, упав на 15% с начала года на фоне опасений, что мировые поставки превысят спрос.

"Sweet spot" для крупных корпораций

Несмотря на падение цен, эксперты сохраняют умеренно оптимистичный взгляд на финансовое состояние крупнейших нефтяных компаний. Экономист Эльдар Шамсутдинов подчеркивает, что нефтяной сектор входит в 2026 год с сильными балансами и кредитными профилями, которые в ряде случаев являются самыми сильными за десятилетие.

Крупнейший швейцарский финансовый конгломерат UBS называет прогноз Brent в 60-70 долларов в 2026 году "sweet spot" (оптимальный ценовой диапазон) для кредитного качества, что усиливает привлекательность бумаг нефтяных компаний.

Прогноз по Казахстану

Снижение глобальных котировок вынуждает Казахстан корректировать внутренние ожидания. По данным опроса Национального банка РК, прогноз по Brent скорректирован в сторону понижения на всем горизонте:

2025 год: ожидается 68,7 доллара за баррель (ниже предыдущей оценки).

2026-2027 годы: ожидания закрепляются около 64 долларов.

Для Казахстана это означает меньший нефтяной буфер по экспорту и бюджету. Аналитики напоминают: каждый доллар колебания котировок эквивалентен 150 млн долларов бюджетных поступлений.