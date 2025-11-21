#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Финансы

Нефть дешевеет на фоне новостей о мире в Украине

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:31 Фото: pexels
Цены на нефть Brent упали за два дня с 65 до 63,5 доллара за баррель после сообщений о том, что США подготовили план прекращения войны в Украине. Угроза выхода на рынок дополнительных объемов российской нефти усиливает глобальный переизбыток предложения, сообщает Zakon.kz.

Геополитический дисконт

Резкое снижение котировок, приведшее к падению Brent на 1,04% за сутки и на 2,62% за неделю, по всей вероятности, спровоцировано новостями о дипломатической активности США по прекращению конфликта в Украине. СМИ сообщили, что Вашингтон подготовил для Украины план действий по урегулированию ситуации.

Именно перспектива мирного урегулирования стала ключевым фактором ценового падения нефти. Участники рынка немедленно заложили в котировки потенциальное увеличение поставок российской нефти на мировой рынок. Завершение конфликта может привести к смягчению или снятию ряда торговых и финансовых ограничений, действующих в отношении российского экспорта, сообщает The Wall Street Journal. Это позволит России вернуть и даже нарастить объемы нефти на традиционные западные рынки, что, в свою очередь, усилит опасения по поводу критического переизбытка предложения на глобальном рынке.

В итоге на 11 утра 21 ноября 2025 года по времени Астаны фьючерс нефти Brent на бирже ICE Futures Europe торговался по 62,71 доллара за баррель. Суточное падение составило 1,14%, а недельное – 2,69%.

Фото: investing

Рекордный избыток

Геополитические риски наложились на фундаментальные проблемы глобального перепроизводства.

  • Bloomberg отмечает, что мировой рынок переполнен предложением, так как страны ОПЕК+ и другие государства наращивают добычу.
  • Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордный избыток нефти в следующем году.
  • Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов бензина и дистиллятов.

В целом, нефть уже понесла существенные убытки, упав на 15% с начала года на фоне опасений, что мировые поставки превысят спрос.

"Sweet spot" для крупных корпораций

Несмотря на падение цен, эксперты сохраняют умеренно оптимистичный взгляд на финансовое состояние крупнейших нефтяных компаний. Экономист Эльдар Шамсутдинов подчеркивает, что нефтяной сектор входит в 2026 год с сильными балансами и кредитными профилями, которые в ряде случаев являются самыми сильными за десятилетие.

Крупнейший швейцарский финансовый конгломерат UBS называет прогноз Brent в 60-70 долларов в 2026 году "sweet spot" (оптимальный ценовой диапазон) для кредитного качества, что усиливает привлекательность бумаг нефтяных компаний.

Прогноз по Казахстану

Снижение глобальных котировок вынуждает Казахстан корректировать внутренние ожидания. По данным опроса Национального банка РК, прогноз по Brent скорректирован в сторону понижения на всем горизонте:

  • 2025 год: ожидается 68,7 доллара за баррель (ниже предыдущей оценки).
  • 2026-2027 годы: ожидания закрепляются около 64 долларов.

Для Казахстана это означает меньший нефтяной буфер по экспорту и бюджету. Аналитики напоминают: каждый доллар колебания котировок эквивалентен 150 млн долларов бюджетных поступлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Нефть дешевеет на фоне ожидания решения о госдолге США
09:37, 19 мая 2023
Нефть дешевеет на фоне ожидания решения о госдолге США
Нефть дешевеет из-за ситуации в Китае и аномально теплой погоды в Европе
12:09, 06 января 2023
Нефть дешевеет из-за ситуации в Китае и аномально теплой погоды в Европе
Цены на нефть покидают "медвежьи" объятия
17:53, 24 ноября 2022
Цены на нефть покидают "медвежьи" объятия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: