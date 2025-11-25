#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы согласовать финальные условия мира

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Россия, план, мир , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 22:40 Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы завершить согласование условий мирного соглашения по прекращению войны между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Axios.

По словам Ермака, встреча может состояться в пятницу, 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения. Ранее западные СМИ сообщали, что Белый дом рассчитывает на подписание Зеленским мирного плана Трампа до наступления праздника.

Axios также сообщает, что в Абу-Даби, где проходят консультации между США и Россией, присутствует и украинская делегация. Ее возглавляет глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным источников, представители Украины ведут переговоры как с американской, так и с российской стороной. Не уточняется, проходят ли встречи в общем формате или США проводят раздельные консультации.

Изначально переговоры в Абу-Даби планировались между российской и украинской разведками "по другой теме", однако приезд спецпосланника президента США Дэна Дрисколла изменил повестку.

В пресс-службе Дрисколла сообщили, что переговоры с российской делегацией "идут хорошо", а США "сохраняют оптимизм". В Абу-Даби американская сторона обсуждает с Москвой обновленный вариант плана, который ранее был скорректирован по итогам консультаций США, Украины и европейских государств в Женеве.

СМИ отмечают, что новая версия документа содержит 19 пунктов вместо первоначальных 28. Из плана исключены требования о сокращении численности украинской армии и амнистии за военные преступления. Территориальные вопросы, как ожидается, Зеленский и Трамп обсудят на личной встрече.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в Кремле считают первоначальный план Трампа "очень хорошей основой для переговоров". При этом он отметил, что Москва "понимает" необходимость корректировок, которые вносятся в документ в ходе консультаций США и Украины.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
