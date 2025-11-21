Утверждены новые правила обмена банкнот и монет, изымаемых из обращения

Постановлением правления Национального банка от 10 ноября 2025 года внесены изменения, касающиеся вопросов наличного денежного обращения и инкассации банкнот, монет и ценностей, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила обмена банкнот и монет национальной валюты РК, изымаемых и изъятых из обращения, а также ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты, изложены в новой редакции.

Так, говорится, что банкноты и монеты, изымаемые из обращения, в период параллельного обращения с банкнотами и монетами нового образца являются законным платежным средством, без ограничений принимаются на всей территории республики по всем видам платежей, зачисляются на банковские счета, обмениваются во всех банках, филиалах банков-нерезидентов РК, Национальным оператором почты и филиалах Национального банка.

Банкноты и монеты, изъятые из обращения, обмениваются банками, филиалами банками-нерезидентами РК, Национальным оператором почты и филиалами Национального банка на банкноты и монеты, являющиеся законным платежным средством, в течение периода времени и в порядке, установленном Правилами замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты при изменении их дизайна (формы).

Указывается, что ветхие и поврежденные банкноты и монеты являются законным платежным средством.

Ветхие и поврежденные банкноты и монеты обмениваются во всех банках, филиалах банков-нерезидентов республики, Национальным оператором почты и в филиалах Нацбанка по нарицательной стоимости без каких-либо ограничений.

Поступившие в банки, филиалы банков-нерезидентов РК и Национальному оператору почты ветхие и поврежденные банкноты и монеты отсортировываются, в обращение не выпускаются и передаются в филиалы Национального банка.

В случае наличия сомнений в подлинности ветхих и поврежденных банкнот и монет, они сдаются в банк, филиал банка-нерезидента РК и Национальному оператору почты для определения подлинности. Банк, филиал банка-нерезидента РК и Национальный оператор почты направляют их на экспертизу в филиал Нацбанка для установления подлинности.

Филиал Национального банка проводит экспертизу и обмен ветхих и поврежденных банкнот и монет в соответствии с Правилами ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном банке РК.

Правила вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Кроме того, внесены изменения в: