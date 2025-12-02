Крупнейший американский банк сделал прогноз по инфляции в Казахстане

Самая крупная страна Центральной Азии готовится к новому экономическому этапу, где сбалансированная бюджетная политика и жесткая денежно-кредитная стратегия будут играть ключевую роль в контроле инфляции и стабилизации тенге, сообщает Zakon.kz.

Между расходами и доходами

По словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, цитирующего Research note от крупнейшего мирового инвестиционного банка Goldman Sachs для региона CEEMEA, бюджетная политика 2026 года будет нейтральной благодаря балансу квазигосрасходов и сокращения дефицита.

Примечание. Регион CEEMEA – это аббревиатура, обозначающая Центральную и Восточную Европу (Central and Eastern Europe), Ближний Восток (Middle East) и Африку (Africa). Он используется в экономике и финансах для объединения этих регионов в одну большую группу стран с похожими макроэкономическими характеристиками и рыночными условиями. Казахстан входит в этот регион, что позволяет Goldman Sachs и другим аналитикам рассматривать экономику страны в контексте сопоставимых рынков и прогнозировать тенденции с учетом региональных факторов.

В Goldman Sachs уверены, что увеличенные расходы на инфраструктуру и социальные проекты будут сбалансированы сокращением дефицита, не создавая дополнительного инфляционного давления.

"Наш взгляд на бюджетную политику Казахстана в следующем году схож с позиционированием Нацбанка РК. Рост квазибюджетных расходов, вероятно, в значительной степени компенсирует снижение ненефтяного дефицита на уровне республиканских финансов, что приведет к нейтральному бюджетному импульсу". Goldman Sachs

Добавим, что бюджет РК на 2026 год предусматривает рост доходов до 23,1 трлн тенге, что на 3,6 трлн больше, чем в 2025-м, в том числе благодаря увеличению поступлений от НДС до 10 трлн тенге. Расходы планируются на уровне 27,8 трлн тенге с дефицитом около 2,5% ВВП, который постепенно снизится до 0,9% к 2028 году. При этом уменьшение трансфертов из Национального фонда до 2,7 трлн тенге говорит о стремлении к большей фискальной самостоятельности.

Монетарная дисциплина как "золотой ключик"

Осенью 2025 года после критики президента Касым-Жомарта Токаева, Нацбанк Казахстана начал жесткую борьбу с инфляцией, удерживая базовую ставку на уровне 18% и увеличивая нормы обязательных резервов.

"Нацбанк и правительство, по нашему мнению, стали более сфокусированы на стерилизации избыточной ликвидности и поддержании стабильности валюты. Власти сигнализируют о более тесной координации усилий для снижения инфляции". Goldman Sachs

При этом денежная масса контролируется не только через ставку, но и тысячами выпусков нот, с помощью которых НБК "стерилизует" ликвидность.

"При более крепком тенге и слабой инфляции в энергетике мы по-прежнему ожидаем первое снижение ставки во втором квартале". Goldman Sachs

Как занимать деньги с умом

Рост внешнего долга Казахстана до 170 млрд долларов к июню 2025 года, с основным ростом за счет государственного и квазигосударственного секторов, говорит о намерении правительства опираться на международные рынки капитала.

Так, Минфин РК в июне 2025 года успешно разместил евробонды на 2,5 млрд долларов, полностью рефинансировав внешние обязательства без увеличения долговой нагрузки.

Наконец, высокий уровень активов Национального фонда – около 60,3 млрд долларов, и международных резервов (51,8 млрд долларов), позволяют государству иметь запас прочности для преодоления внешних шоков. Это поддерживает уверенность в возможности плавного снижения процентных ставок уже в 2026 году и обеспечивает фундамент для экономического роста.

Ранее мы сообщили, что рост ВВП Казахстана за 10 месяцев 2025 года составил рекордные 6,4%.