#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Финансы

Крупнейший американский банк сделал прогноз по инфляции в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 14:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Самая крупная страна Центральной Азии готовится к новому экономическому этапу, где сбалансированная бюджетная политика и жесткая денежно-кредитная стратегия будут играть ключевую роль в контроле инфляции и стабилизации тенге, сообщает Zakon.kz.

Между расходами и доходами

По словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, цитирующего Research note от крупнейшего мирового инвестиционного банка Goldman Sachs для региона CEEMEA, бюджетная политика 2026 года будет нейтральной благодаря балансу квазигосрасходов и сокращения дефицита.

Примечание. Регион CEEMEA – это аббревиатура, обозначающая Центральную и Восточную Европу (Central and Eastern Europe), Ближний Восток (Middle East) и Африку (Africa). Он используется в экономике и финансах для объединения этих регионов в одну большую группу стран с похожими макроэкономическими характеристиками и рыночными условиями. Казахстан входит в этот регион, что позволяет Goldman Sachs и другим аналитикам рассматривать экономику страны в контексте сопоставимых рынков и прогнозировать тенденции с учетом региональных факторов.

В Goldman Sachs уверены, что увеличенные расходы на инфраструктуру и социальные проекты будут сбалансированы сокращением дефицита, не создавая дополнительного инфляционного давления.

"Наш взгляд на бюджетную политику Казахстана в следующем году схож с позиционированием Нацбанка РК. Рост квазибюджетных расходов, вероятно, в значительной степени компенсирует снижение ненефтяного дефицита на уровне республиканских финансов, что приведет к нейтральному бюджетному импульсу".Goldman Sachs

Добавим, что бюджет РК на 2026 год предусматривает рост доходов до 23,1 трлн тенге, что на 3,6 трлн больше, чем в 2025-м, в том числе благодаря увеличению поступлений от НДС до 10 трлн тенге. Расходы планируются на уровне 27,8 трлн тенге с дефицитом около 2,5% ВВП, который постепенно снизится до 0,9% к 2028 году. При этом уменьшение трансфертов из Национального фонда до 2,7 трлн тенге говорит о стремлении к большей фискальной самостоятельности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 14:16
Bank of America: Казахстан стал "лучшей инвестиционной ставкой" 2026 года

Монетарная дисциплина как "золотой ключик"

Осенью 2025 года после критики президента Касым-Жомарта Токаева, Нацбанк Казахстана начал жесткую борьбу с инфляцией, удерживая базовую ставку на уровне 18% и увеличивая нормы обязательных резервов.

"Нацбанк и правительство, по нашему мнению, стали более сфокусированы на стерилизации избыточной ликвидности и поддержании стабильности валюты. Власти сигнализируют о более тесной координации усилий для снижения инфляции".Goldman Sachs

При этом денежная масса контролируется не только через ставку, но и тысячами выпусков нот, с помощью которых НБК "стерилизует" ликвидность.

"При более крепком тенге и слабой инфляции в энергетике мы по-прежнему ожидаем первое снижение ставки во втором квартале".Goldman Sachs

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 14:16
Бюджет Казахстана: успех в сборе налогов не спас от долговой ловушки

Как занимать деньги с умом

Рост внешнего долга Казахстана до 170 млрд долларов к июню 2025 года, с основным ростом за счет государственного и квазигосударственного секторов, говорит о намерении правительства опираться на международные рынки капитала.

Так, Минфин РК в июне 2025 года успешно разместил евробонды на 2,5 млрд долларов, полностью рефинансировав внешние обязательства без увеличения долговой нагрузки.

Наконец, высокий уровень активов Национального фонда – около 60,3 млрд долларов, и международных резервов (51,8 млрд долларов), позволяют государству иметь запас прочности для преодоления внешних шоков. Это поддерживает уверенность в возможности плавного снижения процентных ставок уже в 2026 году и обеспечивает фундамент для экономического роста.

Ранее мы сообщили, что рост ВВП Казахстана за 10 месяцев 2025 года составил рекордные 6,4%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Нацбанк Казахстана сделал прогноз по инфляции на 2025-2027 годы
10:48, 20 марта 2025
Нацбанк Казахстана сделал прогноз по инфляции на 2025-2027 годы
Инструменты Нацбанка для стабилизации инфляции имеют краткосрочный эффект – эксперты
16:03, 15 мая 2023
Инструменты Нацбанка для стабилизации инфляции имеют краткосрочный эффект – эксперты
МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции в 2023 году до порядка 12%
12:08, 16 июня 2023
МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции в 2023 году до порядка 12%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: