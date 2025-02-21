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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 22 и 23 февраля

Обмен валют, доллары, деньги, обменник, евро, обменники, евро и доллары, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 17:08 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 21 февраля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,22 тенге, поднявшись на 3,28 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 527,55 тенге (+6,16).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,74 тенге (+0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах повысился до 69,34 тенге (+0,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 528-533 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.

Утром 21 февраля Национальный банк установил курс доллара в 499,76 тенге, евро – 521,7 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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