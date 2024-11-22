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Курсы валют на выходные дни: 23 и 24 ноября

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:13 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 22 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,59 тенге, поднявшись на 3,61 тенге.

Средневзвешенный курс евро снизился до 521,12 тенге (-0,05). 

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,87 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах вырос до 68,61 тенге (+0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,5-501,3 тенге, евро – по 520,5-525 тенге, рубли – по 4,85-4,97 тенге.  

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,87 тенге, евро – 520,65 тенге, рубля – 4,91 тенге.

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