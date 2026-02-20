#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 февраля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:09 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,04 тенге, поднявшись сразу на 6,27 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 586,76 тенге (+7,35).

Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,9-500,4 тенге, евро – по 583,4-589,1 тенге, рубли – по 6,38-6,49.

Утром 20 февраля Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
