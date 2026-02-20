Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 февраля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,04 тенге, поднявшись сразу на 6,27 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 586,76 тенге (+7,35).

Курс российского рубля вырос до 6,45 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,9-500,4 тенге, евро – по 583,4-589,1 тенге, рубли – по 6,38-6,49.

Утром 20 февраля Национальный банк установил курс доллара в 489,17 тенге, евро – 576,63 тенге, рубля – 6,38 тенге.