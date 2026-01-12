Кредиты населению продолжают расти в Казахстане

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как часто казахстанцы берут кредиты в банках второго уровня (БВУ), передает корреспондент Zakon.kz.

В АРРФР сообщили, что по состоянию на 1 декабря 2025 года кредиты населению составили 24,6 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,2% (с начала 2025 года рост на 18,8%).

"В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 1,4% – до 16,6 трлн тенге. Ипотечные кредиты за месяц увеличились на 1,1% – до 6,8 трлн тенге. В ноябре 2025 года выдача новых займов населению составила 1,6 трлн тенге. При этом за 11 месяцев 2025 года данный показатель составил 17,8 трлн тенге, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – отметили в пресс-службе ведомства.

Между тем кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2025 года уменьшились на 0,2% – до 14,8 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 13,5%) на фоне повышения базовой ставки в октябре 2025 года с 16,5% до 18%. При этом займы крупному бизнесу снизились на 2,2% – до 5,3 трлн тенге, субъектам МСБ увеличились на 0,8% – до 6,5 трлн тенге, индивидуальным предпринимателям выросли на 1,5% – до 3,1 трлн тенге.

В отраслевой разбивке за 11 месяцев текущего года рост кредитов наблюдается во всех отраслях: сельское хозяйство – на 6,4%, до 512 млрд тенге, промышленность – на 11,5%, до 4,9 трлн тенге, транспорт – на 3%, до 921 млрд тенге, информация и связь – на 36,8%, до 210 млрд тенге, торговля – на 18,4%, до 4,1 трлн тенге, строительство – на 18,9%, до 807 млрд тенге.

В ноябре 2025 года субъектам бизнеса выданы новые займы на сумму 1,6 трлн тенге, что на 14,3% меньше по сравнению с соответствующим месяцем 2024 года.

10 января 2026 года в Агентстве отреагировали на новости о списании кредитов в банках второго уровня.