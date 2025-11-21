#АЭС в Казахстане
Финансы

Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 16:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По итогам III квартала 2025 года банки РК резко ужесточили требования к розничным заемщикам, что привело к существенному падению коэффициентов одобрения по всем основным потребительским продуктам, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана зафиксировал, что в сегменте займов под залог уровень одобрения рухнул на 23 процентных пункта – это прямой сигнал о смене приоритетов банковской системы.

Опрос 21 банка второго уровня, проведенный НБРК, показал разнонаправленную динамику на кредитном рынке: рост одобрения для бизнеса и резкое сжатие для физических лиц. Эта тенденция связана как с внутренними изменениями на рынке, так и с новыми регуляторными мерами.

Одобрение падает, спрос растет

Ужесточение кредитной политики затронуло ключевые сегменты розницы, несмотря на стабильный или растущий спрос со стороны населения.

  • Потребительские займы под залог. Коэффициент одобрения снизился на рекордные 23 п.п., составив всего 22%. Это самое резкое падение произошло, несмотря на рост количества заявок на 94% благодаря запуску цифровых сервисов.
  • Ипотека. Уровень одобрения упал на 6 п.п. – до 23%. Снижение произошло после того, как ряд банков пересмотрел условия рыночного кредитования из-за уменьшения годовой эффективной ставки вознаграждения с 25% до 20%. Спрос при этом вырос на 19%.
  • Автокредиты. Коэффициент одобрения снизился на 2 п.п., составив 17%, несмотря на стабильный спрос, поддержанный субсидируемыми программами.

Лишь в сегменте беззалоговых кредитов уровень одобрения остался на прежнем уровне – 32%, однако общее количество заявок снизилось на 6% из-за новых регуляторных требований.

"Охлаждающая" мера

Снижение одобрения и спроса в беззалоговом сегменте напрямую связано с новыми регуляторными мерами, принятыми для снижения долговой нагрузки населения.

Директор Департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев отметил, что основными факторами, повлиявшими на спрос, стали: сокращение срока кредитования до пяти лет, введение периода охлаждения и необходимость личного присутствия заемщика без кредитной истории в отделении банка.

"В IV квартале 2025 года банки ожидают незначительное снижение спроса на ипотечные займы, потребительские беззалоговые займы и автокредиты, по потребительским займам под залог ожидается сохранение спроса на прежнем уровне".Олжас Кубенбаев

Новый барьер для дефолтных заемщиков

Регулятор не останавливается на уже принятых мерах. 7 ноября 2025 года Правление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло постановление №70, которое вводит еще более строгие требования к высокорисковым клиентам с 24 ноября текущего года.

Ключевые изменения направлены на ограничение возможности повторного дефолта и предотвращение чрезмерных обязательств.

Коэффициент долговой нагрузки (КДН) будет снижен с 0,5 до 0,25 для заемщиков, у которых за последние 12 месяцев была просрочка свыше 90 дней.

Вводится прямое ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

  1. Просрочка по банковским займам свыше 30 дней и/или по микрокредитам свыше одного дня.
  2. Наличие полностью прощенной задолженности по основному долгу и/или вознаграждению с 1 июля 2025 года за последние 36 месяцев.
  3. Реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не способствовала надлежащему исполнению обязательств.

Эти меры создают дополнительный законодательный барьер для самых рискованных клиентов, что подтверждает общую тенденцию: банки и регулятор совместно работают над снижением уровня закредитованности населения.

Бизнес-кредитование: обратный тренд

В отличие от розницы в корпоративном сегменте кредитная политика банков была более мягкой.

Уровень одобрения заявок для среднего бизнеса вырос на 4 п.п. (до 36%). Для малого бизнеса рост составил 3 п.п. (до 36%).

Рост кредитования малого и среднего бизнеса стимулировался программами фондирования "Өрлеу" и портфельным гарантированием Фонда "Даму". Это сигнализирует о том, что банки, сталкиваясь с повышенным риском в потребительском кредитовании, предпочитают направлять ресурсы в производственные и коммерческие сектора.

Ранее мы рассказали, кому будет трудно или даже невозможно оформить кредит в 2026 году.

Андрей Зубов
