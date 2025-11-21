Банки начали отказывать казахстанцам в кредитах
Национальный банк Казахстана зафиксировал, что в сегменте займов под залог уровень одобрения рухнул на 23 процентных пункта – это прямой сигнал о смене приоритетов банковской системы.
Опрос 21 банка второго уровня, проведенный НБРК, показал разнонаправленную динамику на кредитном рынке: рост одобрения для бизнеса и резкое сжатие для физических лиц. Эта тенденция связана как с внутренними изменениями на рынке, так и с новыми регуляторными мерами.
Одобрение падает, спрос растет
Ужесточение кредитной политики затронуло ключевые сегменты розницы, несмотря на стабильный или растущий спрос со стороны населения.
- Потребительские займы под залог. Коэффициент одобрения снизился на рекордные 23 п.п., составив всего 22%. Это самое резкое падение произошло, несмотря на рост количества заявок на 94% благодаря запуску цифровых сервисов.
- Ипотека. Уровень одобрения упал на 6 п.п. – до 23%. Снижение произошло после того, как ряд банков пересмотрел условия рыночного кредитования из-за уменьшения годовой эффективной ставки вознаграждения с 25% до 20%. Спрос при этом вырос на 19%.
- Автокредиты. Коэффициент одобрения снизился на 2 п.п., составив 17%, несмотря на стабильный спрос, поддержанный субсидируемыми программами.
Лишь в сегменте беззалоговых кредитов уровень одобрения остался на прежнем уровне – 32%, однако общее количество заявок снизилось на 6% из-за новых регуляторных требований.
"Охлаждающая" мера
Снижение одобрения и спроса в беззалоговом сегменте напрямую связано с новыми регуляторными мерами, принятыми для снижения долговой нагрузки населения.
Директор Департамента финансовой стабильности и исследований НБК Олжас Кубенбаев отметил, что основными факторами, повлиявшими на спрос, стали: сокращение срока кредитования до пяти лет, введение периода охлаждения и необходимость личного присутствия заемщика без кредитной истории в отделении банка.
"В IV квартале 2025 года банки ожидают незначительное снижение спроса на ипотечные займы, потребительские беззалоговые займы и автокредиты, по потребительским займам под залог ожидается сохранение спроса на прежнем уровне".Олжас Кубенбаев
Новый барьер для дефолтных заемщиков
Регулятор не останавливается на уже принятых мерах. 7 ноября 2025 года Правление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло постановление №70, которое вводит еще более строгие требования к высокорисковым клиентам с 24 ноября текущего года.
Ключевые изменения направлены на ограничение возможности повторного дефолта и предотвращение чрезмерных обязательств.
Коэффициент долговой нагрузки (КДН) будет снижен с 0,5 до 0,25 для заемщиков, у которых за последние 12 месяцев была просрочка свыше 90 дней.
Вводится прямое ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:
- Просрочка по банковским займам свыше 30 дней и/или по микрокредитам свыше одного дня.
- Наличие полностью прощенной задолженности по основному долгу и/или вознаграждению с 1 июля 2025 года за последние 36 месяцев.
- Реструктуризация за последние 12 месяцев, которая не способствовала надлежащему исполнению обязательств.
Эти меры создают дополнительный законодательный барьер для самых рискованных клиентов, что подтверждает общую тенденцию: банки и регулятор совместно работают над снижением уровня закредитованности населения.
Бизнес-кредитование: обратный тренд
В отличие от розницы в корпоративном сегменте кредитная политика банков была более мягкой.
Уровень одобрения заявок для среднего бизнеса вырос на 4 п.п. (до 36%). Для малого бизнеса рост составил 3 п.п. (до 36%).
Рост кредитования малого и среднего бизнеса стимулировался программами фондирования "Өрлеу" и портфельным гарантированием Фонда "Даму". Это сигнализирует о том, что банки, сталкиваясь с повышенным риском в потребительском кредитовании, предпочитают направлять ресурсы в производственные и коммерческие сектора.
