Финансы

Бюджет Казахстана: успех в сборе налогов не спас от долговой ловушки

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По итогам девяти месяцев 2025 года фискальная система Казахстана продемонстрировала рекордный рост налоговых поступлений на 15,5% (+2,6 трлн тенге) благодаря оживлению экономики и улучшению администрирования, сообщает Zakon.kz.

Однако этот успех оказался слегка омраченным: расходы, особенно на местном уровне, росли еще быстрее. Суммарный дефицит превысил 5,8 трлн тенге, вынуждая правительство привлекать 6,5 трлн тенге новых займов, что гарантирует рост стоимости обслуживания госдолга.

Кто обеспечил налоговый рекорд?

Совокупный налоговый сбор, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, достиг 19,1 трлн тенге за январь-сентябрь, что стало результатом сразу нескольких макроэкономических факторов: ускорения роста ВВП, девальвационного эффекта (ослабление тенге на 13,4%) и расширения налоговой базы.

Центральный бюджет (РБ). Основную часть прироста (+1,8 трлн тенге) обеспечили НДС (+727 млрд тенге) и КПН (+713 млрд тенге), что указывает на оживление деловой активности и внутреннего потребления. Дополнительный вес дала таможенная пошлина на нефть, выросшая на фоне наращивания добычи.

Местные бюджеты (МБ). Доходы МБ показали более устойчивый рост, обеспеченный структурными изменениями: увеличением занятости, ростом заработных плат и повышением ставки социального налога. Этот тренд подтверждает, что регионы наращивают фискальную самостоятельность и расширяют базу за счет сектора МСБ.

Фото: АФК

Расходы опережают рост

Главная проблема фискальной позиции кроется в дисбалансе между доходами и расходами, где рост трат существенно опережает поступления.

Расходы республиканского бюджета выросли на 7,6% (+1,3 трлн тенге). При этом 94% прироста приходятся на социальную сферу, трансферты в регионы и, что наиболее тревожно, на обслуживание государственного долга (+330 млрд тенге).

В отличие от РБ, расходы местных бюджетов росли значительно быстрее – на 15,7% (+1,6 трлн тенге). Этот рост был целевым:

  • Образование: +538 млрд тенге.
  • ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство): +306 млрд тенге.
  • Приобретение финактивов: +264 млрд тенге.

Эти цифры свидетельствуют о том, что регионы, получив больше средств, направляют их на фундаментальные социальные нужды и инфраструктуру, что является положительным сигналом для экономики на местах.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 11:52

Фото: АФК

Что происходит с Нацфондом?

Превышение суммарных расходов над доходами на 5,8 трлн тенге не оставило правительству выбора, кроме как обратиться к агрессивному заимствованию.

Было привлечено 6,5 трлн тенге новых займов. Учитывая, что 75% годового плана уже выбрано, в оставшийся квартал потребуется привлечь еще 2,2 трлн тенге в условиях растущих рыночных ставок. Это неизбежно увеличит будущую долговую нагрузку и стоимость обслуживания госдолга.

Налоговые поступления в Нацфонд упали (-5%, или -153 млрд тенге), прямо отражая снижение мировых цен на нефть. При этом изъятия в бюджет (4,2 трлн тенге) превысили налоговые поступления фонда на 1,4 трлн тенге.

Рост активов НФ был обеспечен исключительно инвестиционным доходом (около 6,5 млрд долларов), что делает его баланс критически зависимым от глобальной финансовой конъюнктуры, а не от фискальных сборов.

Снижение плановых трансфертов из Нацфонда, анонсированное на 2026 год, указывает на стратегический сдвиг в сторону сокращения зависимости и повышения устойчивости собственного доходного бюджета. Однако такой шаг потребует беспрецедентной эффективности в мобилизации ненефтяных доходов.

Ранее мы рассказали, сколько и на чем заработала экономика Казахстана в 2025 году.

Андрей Зубов
