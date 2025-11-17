Сколько и на чем заработала экономика Казахстана в 2025 году

По данным БНС АСПиР РК, с начала 2025 года ВВП Казахстана увеличился на 6,3% в реальном выражении, достигнув 191,5 миллиарда долларов США (99,6 трлн тенге). Этот рост обеспечен в первую очередь активностью несырьевого сектора, демонстрирующего впечатляющую динамику, сообщает Zakon.kz.

Что такое "рост, очищенный от инфляции"?

Чтобы понять значимость показателя 6,3%, необходимо различать номинальный и реальный рост. Реальный рост – это рост производства, очищенный от влияния инфляции.

Для этого экономисты используют показатель "Дефлятор ВВП", который отражает средний рост цен на все произведенные в стране товары и услуги. В отчетном периоде общий дефлятор в Казахстане составил 110,3%, что соответствует росту цен на 10,3%.

Таким образом, когда мы говорим, что ВВП вырос на 6,3% в реальном выражении, это означает, что страна действительно стала производить на 6,3% больше товаров и услуг, а не просто получила больший денежный доход за счет повышения цен.

Логистика, строительство и торговля – лидеры роста

ВВП Казахстана традиционно делят на производство товаров (35,9% ВВП) и производство услуг (57,1% ВВП). В отчетном периоде производство товаров показало рост на 8,1%, а услуги – на 5,2%.

Среди ключевых отраслей, не связанных с добычей сырья, выделяются три безусловных лидера:

Транспорт и складирование: самый высокий рост – 21,2%. Это отражает укрепление Казахстана как транзитного коридора между Азией и Европой. Строительство: рост объемов составил 14,9%. Активное строительство жилья и инфраструктуры является одним из ключевых стимулов для смежных отраслей. Оптовая и розничная торговля: увеличение объемов на 8,8%. Этот рост обычно свидетельствует об устойчивом внутреннем потребительском спросе.

Фото: Zakon.kz

Усиление обрабатывающей промышленности

Ключевой показатель диверсификации – развитие обрабатывающей промышленности. Этот сектор, включающий производство готовой продукции (от машин до продуктов питания), увеличил объемы на 6,2% и формирует 12,4% ВВП. Такой рост показывает, что экономика постепенно смещается от простого экспорта сырья к созданию товаров с высокой добавленной стоимостью. Для сравнения, горнодобывающая промышленность выросла всего на 3,5%.

Фото: Zakon.kz

Финансы и услуги: цена роста

Некоторые секторы продемонстрировали парадоксальные результаты.

Финансовая и страховая деятельность показала скромный реальный рост всего 2,0%. Однако в этом же секторе зафиксирован самый высокий рост цен – дефлятор 125,5% (то есть рост цен на 25,5%). Этот разрыв говорит о том, что финансовые услуги сильно подорожали (за счет комиссий или тарифов), при этом физический объем операций вырос незначительно.

показала скромный реальный рост всего 2,0%. Однако в этом же секторе зафиксирован самый высокий рост цен – дефлятор 125,5% (то есть рост цен на 25,5%). Этот разрыв говорит о том, что финансовые услуги сильно подорожали (за счет комиссий или тарифов), при этом физический объем операций вырос незначительно. Спад объемов зафиксирован в таких важных секторах, как "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (-5,2%) и "Административное и вспомогательное обслуживание" (-3,7%). Это может говорить о сокращении спроса на консалтинг, инжиниринг и другие бизнес-услуги.

Как видим, рост ВВП Казахстана на 6,3% базируется на динамике несырьевых секторов – транспорта и строительства. Задача регуляторов в ближайшее время – обеспечить стабильность цен в сферах с высоким дефлятором и поддержать те секторы услуг, которые демонстрируют спад объемов.

