Розничный бум: как ИП вышли из тени и обставили крупный бизнес

Индивидуальные предприниматели в 2025 году обеспечили розничный оборот в 9,8 трлн тенге, продемонстрировав двузначный рост второй год подряд. Аномальный всплеск в секторе совпал с внедрением фискального контроля мобильных переводов, передает Zakon.kz.

По оперативным данным БНС АСПиР РК, с поправкой на инфляцию объемы розницы в секторе ИП увеличились на 10,3% за год. Это продолжение тренда 2024 года, когда был зафиксирован еще более внушительный скачок в 22%.

Историческая аномалия

Текущий всплеск активности предпринимателей нехарактерен для рынка: последний раз сектор демонстрировал двузначные темпы роста в 2012 году, отмечают специалисты Первого кредитного бюро. Последующее десятилетие, с 2013 по 2023 год, отличалось крайней нестабильностью:

рост фиксировался пять раз: в среднем на 3,2%;

спад отмечался четыре раза: в среднем на 3,8%.

Примечательно, что непосредственно перед началом нынешнего бума, по итогам 2023 года, розничная торговля ИП и вовсе снижалась на 0,4%. Теперь же малый бизнес второй год подряд обходит по темпам роста торгующие предприятия.

В 2025 году разница в пользу ИП составила 4,4 процентных пункта (+10,3% против +5,9%), а в 2024 году разрыв был колоссальным – 18,1 процентных пункта. На фоне этого рывка повышенные темпы роста показывает и вся розница страны: +7,5% в 2025 году.

Примечание. Важно учитывать, что данные за 2025 год являются оперативными. Публикация уточненных годовых показателей ожидается в середине 2026 года.

Смена методологии: фискальный контроль вместо оценок

Резкий рост показателей во многом объясняется "обелением" сектора и новыми методами сбора данных. Традиционно оперативная статистика по ИП строится не на ежемесячных опросах (как в случае с крупным бизнесом), а на основе оценки: данные выборочного обследования за прошлый год корректируются на актуальную численность субъектов. На 1 января 2026 года в Казахстане насчитывалось 572 тысячи действующих ИП, и охватить их сплошным обследованием невозможно.

Однако с июня 2024 года Бюро национальной статистики получило возможность сверять ответы респондентов с данными налоговых органов. Теперь расчетная оценка ИП подтверждается реальной фискальной информацией. Это существенно повысило качество данных, а к 2027 году статистику планируют формировать исключительно на основе фискальных данных.

Мобильные переводы: фактор проверки

Всплески розничного оборота ИП четко коррелируют с этапами внедрения контроля мобильных переводов. Массовое распространение информации о проверках подтолкнуло бизнес к официальной регистрации операций:

с 1 января 2025 года под мониторинг попали мобильные переводы всех индивидуальных предпринимателей;

с 1 января 2026 года контроль охватил все категории населения.

Налоговые органы подчеркивают: проверкам подлежат только операции, имеющие признаки предпринимательской деятельности. Тем не менее страх попасть под санкции заставил предпринимателей активнее использовать контрольно-кассовые машины.

И поскольку под розничным оборотом понимается стоимость товаров, подтвержденная чеками, статистика зафиксировала резкий приток "новых" денег, которые ранее находились в серой зоне.

