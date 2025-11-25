Эксперты назвали реальные причины инфляции

В Алматы авторитетные эксперты в сфере экономики и финансов дискутировали на тему потребительского кредитования, BNPL (покупай сейчас, плати потом) и возможного влияния этих продуктов на инфляцию в Казахстане.

Круглый стол был организован Kursiv Research. В обсуждении приняли участие представители Нацбанка РК, АФК, альянса QazTech, аналитической группы "Комментарий", инвестиционной компании Halyk Finance и другие.

Большинство аналитиков и экономистов уверенно заявляли, что на инфляцию и рост цен в стране влияет валютный курс, продовольственная и непродовольственная инфляция, но никак не рассрочки и потребительские кредиты. В качестве аргумента приводили казахстанские статистические данные и результаты исследований местных аналитиков.

По данным аналитиков альянса QazTech, при самом негативном сценарии влияние потребкредитов и рассрочек на инфляцию ограничивается 0,5 п.п.

"Мы сейчас обсуждаем вклад потребительского кредитования в инфляцию 0,4%, 0,5%, 1%, когда сама инфляция достигает 12-13%. Понятно, что это сильно меньше. Если бы у нас инфляция была 1,5-2% и мы бы обсуждали вклад потребительского кредитования 0,5%, я бы первым говорил: "Это опасно". Но на 12% обсуждать 0,5% – это ни о чем", – уверен независимый эксперт, экономист Айдархан Кусаинов.

"Исторически у нас самая большая инфляция по этому году – точно продовольственная, где рассрочка роли не играет. Цены растут, продовольственная инфляция – это самая рыночная инфляция. То есть на самом деле в движении цен есть какие-то более глубинные вопросы. А BNPL-модель не сильно подстегивает инфляцию. Это не критичный, совершенно не главный и не основной источник инфляции. Я совершенно убежден, что это некий, может, немного грубо скажу, популизм – спасать население от закредитованности. На самом деле проблемы закредитованности нет", – добавил Айдархан Кусаинов.

Зампредседателя правления Нацбанка Виталий Тутушкин тоже согласен, что потребительское кредитование далеко не единственный фактор, который влияет на инфляцию.

"Мы никогда так не говорили, что только потребительские кредиты влияют на инфляцию. Много факторов влияет – бюджетные расходы, обменный курс и в целом спрос со стороны населения и бизнеса", – подчеркнул Виталий Тутушкин.

Камилла Джусангалиева, замдиректора департамента Центра исследований и аналитики НБ РК, добавила, что из-за нехватки данных сложно делать выводы о влиянии кредитов на инфляцию. К тому же регулятор рассматривает потребкредитование не с позиции влияния на цены, а больше с позиции финансовой стабильности.

Руководитель аналитической группы "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов придерживался другой точки зрения: он уверен, что рассрочки и потребительское кредитование оказывают давление на инфляцию. В пользу этой версии использовал данные из зарубежных источников: IMF, Гарварда и других.

Шамсутдинов высказал мнение, что люди неразумно распоряжаются своими доходами и тратят деньги "как пьяный моряк".





"Как вы знаете, мы импортозависимая страна. Все покупаем через доллар. Курс доллара имеет очень высокое назначение. Долларовые шоки усиливают рост долга домохозяйств. Это снижает темпы роста ВВП на 3 п. п. на горизонте 1-2 года после кредитного бума. Потребкредиты это все усиливают. Наверное, мы имеем что-то новое в экономической науке, и это уже больше к бихевиоризму относится, потому что люди не контролируют свои расходы. Они реально перестают это делать", – заявил Шамсутдинов.

Независимый эксперт Айдархан Кусаинов не согласился с аргументами коллеги. Экономист считает, что к зарубежным исследованиям нужно относиться с осторожностью, так как не все из них применимы к реалиям Казахстана.

"К вопросу об исследованиях IMF, Гарварда, "развращения кредитного поведения" и так далее. Уровень проникновения потребкредитования у нас гораздо ниже, чем в западных странах. Структура экономики у нас особенная. Так что я бы так слепо не копировал исследования больших организаций в виде IMF, Всемирного банка и Гарварда. Я вообще считаю, что нужно очень тщательно смотреть предпосылки, в каких они делали эти исследования и для каких экономик", – говорит экономист.

Также Кусаинов считает, что регулировать цены и рассрочки не нужно. Попытка ручного управления рыночными отношениями приведет к негативным последствиям.

"Давайте смотреть реалистично на ситуацию. Поведение людей меняется. Вопрос стоит только в том, насколько это серьезно и значимо влияет на экономику. Когда мы спорили, был тезис о том, что потребительское кредитование растет от того, что люди беднеют. Я тогда совершенно точно говорил: оно растет, потому что модель экономики поменялась. В 2015 году, по-моему, был запущен крупный маркетплейс. В момент цены немного приподнялись, что на фоне девальвации, может быть, не так заметно было. После этого действительно все зафиксировалось. Модель один раз поменялась, больше на цены это не влияет. И меня прямо реально пугает, когда обсуждаем, как регулировать цены и ценообразование у людей, компаний. Понимаете, о чем мы говорим? Это тысячи разных бизнесов, которые от носков, трусов, простите, и до айфонов и "Дайсона".... И мы будем сидеть и говорить: "Ты должен здесь такую цену ставить, а здесь такую. А в рассрочку на три месяца вот такую". Ну, вы себе представляете, как это можно? Попытки внедриться сюда и сказать: мы сейчас будем тебе определять цену, они очень опасные на самом деле. Я думаю, что вопрос ценообразования и регулирования цен вообще не имеет смысл обсуждать даже в риторике", – отметил независимый эксперт.

По данным Нацбанка, уровень годовой инфляции по итогам октября достиг отметки в 12,6%. Председатель Совета АФК Елена Бахмутова в свою очередь озвучила такие цифры: вклад продовольственной инфляции за 10 лет составил 45%, непродовольственной 30%, услуг – 25%. В 2019-2023 годах при росте потребзаймов инфляция в непродовольственном сегменте замедлялась.

"Если чрезмерный фокус будет направлен на сокращение потребительского кредитования, как будто это зло само по себе, то, соответственно, мы увидим последствия в лице сокращения предложений услуг, торговли и ретейла. Соответственно, нужно понимать, что у нас основная занятость в этих сегментах", – считает Бахмутова.

Бахмутова согласилась с аналитиками QazTech, что влияние потребительского кредитования и BNPL на инфляцию – минимальное. Причины: множество других, более серьезных факторов, среди которых продовольственная инфляция и непродовольственная инфляция с ключевым драйвером в виде валютного курса. Кроме того, отмечается сокращение количества потребкредитов.

Так, в 2023 году рост выдачи новых беззалоговых кредитов был в районе 36%, в 2024 году снизился до 33%, в 2025 году составляет всего 13%. Также статистика показывает, что одобряются около 32% заявок на беззалоговые кредиты. В сегменте крупного бизнеса этот показатель составляет около 53%, в МСБ – 33%. Ожидается, что розничное кредитование, включая автокредиты, продолжит замедление роста в четвертом квартале.