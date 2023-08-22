Инфляция замедлилась: ждать ли казахстанцам снижения цен на продукты

Инфляция в Казахстане в июле снизилась до 14%. Эксперты рассказали Zakon.kz, как это влияет на ценообразование, и ждать ли казахстанцам снижения стоимости продуктов.

По данным Национального банка, инфляция в Казахстане в июле снизилась до 14%. При этом продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза: с пиковых 26,2% в феврале до 13,5% в июле. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15,0% и 13,6%, соответственно.

С начала года также произошло определенное снижение цен на некоторые виды товаров, что видно на таблице ниже.

Фото: Zakon.kz

"По отдельным товарным категориям есть традиционная дефляционная ситуация, которая наблюдается обычно в летний период, когда начинают дешеветь сезонные овощи и фрукты. Однако это не инфляционный процесс, а классический дефляционный". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Подавляющее большинство товаров не подешевело, говорит эксперт. Он подчеркнул, когда Нацбанк говорит о снижении инфляции, то речь вовсе не о снижении цен, а лишь о темпах снижения роста инфляции. Другими словами, цены в этом году продолжили расти, но в два раза меньше, чем в 2022 году.

"В прошлом году по отдельным категориям товаров цены выросли в два раза, а в этом году они прибавили наполовину от этой цены. По факту рост все равно произошел, просто дорожает не так быстро, и не вызывает такой "инфаркт" у потребителей". Арман Бейсембаев

Финансист заключил, что ни о каком снижении цен речи не идет. Поскольку снижение цен – это дефляция.

"Когда Нацбанк заявит о том, что в экономике наблюдаются дефляционные процессы, тогда мы можем говорить о снижении цен, но пока никаких признаков дефляции у нас нет. Потому что мы импортозависимая экономика со слабым предложением товаров, и в части собственного производства".

Арман Бейсембаев

Снижение инфляции – не равно снижение цен

Снижение инфляции – это не снижение цен на продовольствие, в свою очередь отмечает генеральный директор DAMU Capital Management LLC Мурат Кастаев.

"Замедление инфляции означает лишь то, что стоимость жизни в Казахстане продолжает дорожать, но меньшими темпами. Да, сейчас рост цен не 21%, как в прошлом году, а просто к прошлогодним 21% добавляются еще 13,5% нынешней инфляции. Таким образом, инфляция замедляется, но все еще остается высокой, а так как доходы населения не растут в таком же темпе, то уровень жизни снижается". Мурат Кастаев

Более того, повышение тарифов на услуги ЖКХ в середине года еще не в полной мере отразились в инфляции и рост цен может еще показать некоторый импульс осенью. По этой причине Нацбанк не спешит с понижением базовой ставки, говорит эксперт.

"Инфляция влияет на ценообразование, так как даже если она начинает снижаться, инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Например, у нашей компании много клиентов в торговле. И мы видим, что даже если у них снижаются цены закупа, они не спешат снижать цены реализации продукции, так как ожидают, что все равно надо будет снова их повышать. Поэтому замедление инфляции не ведет к снижению цен, они просто растут медленнее". Мурат Кастаев

Некоторую поддержку в замедлении инфляции оказывал устойчивый тенге, однако и валюта демонстрирует готовность к некоторому ослаблению, говорит эксперт. По мере снижения инфляции Нацбанк пойдет на снижение базовой ставки, что в свою очередь, сделает инвестиции в тенговые активы менее привлекательными для инвесторов.

Дальнейшее снижение инфляции

Спикер считает, что текущие данные по инфляции, представленные Нацбанком, несколько занижены, и ощущаемая инфляция выше.

"Официальная инфляция за прошлый год – 20,9%, хотя фактически на многие товары и услуги цены выросли на 25 – 30%. Однако это и есть инфляционные ожидания, так как нам кажется, что даже если инфляция и замедляется прямо сейчас, все равно она вновь разгонится. А чтобы снизить эти ожидания, рост цен должен замедлиться до однозначных цифр и оставаться такими некоторое время, тогда бизнес поймет, что цены стабилизировались и конкуренция вынудит постепенно пойти к снижению цен". Мурат Кастаев

Однако цены не станут ниже текущих, просто подорожают на меньшую величину. И это будет продолжаться, пока Казахстан не построит индустриальную экономику и станет меньше зависеть от импорта хотя бы базовых, самых простых товаров, прокомментировал эксперт.

В июле Нацбанк сменил формат цели по инфляции. Если раньше интервальные значения были в диапазоне 4-5% на 2023-2024 годы и 3-4% с 2025 года, то теперь формат точечный. По данным регулятора, целевым ориентиром по инфляции на среднесрочную перспективу будет поддержание годовой инфляции вблизи 5%.

"Нацбанк будет работать над этим, в том числе через процентную ставку, до того момента пока темпы роста инфляции не снизятся до 5% в год. Опять же мы не говорим о снижении цен, а о том, чтобы цены прибавлялись не на 20 – 25% год к году, а всего лишь на 5%. Но пока мы далеки от этих целей. В 2019-2020 году инфляция была в районе 5-6%, сейчас Нацбанк год к году прогнозирует на уровне 14-13%. Но скорее всего она составит ближе к 15-16%. Это все равно меньше, чем в прошлом году". Арман Бейсембаев

По словам спикера, согласно прогнозным моделям Нацбанка, ожидается, что уже в следующем году темпы инфляции будут продолжать снижаться и Нацбанк возможно будет очень близок к таргету в 5%.

Российские товары могут замедлить инфляцию

По словам Мурата Кастаева, текущая инфляция в Казахстане зависит от внешней геополитической нестабильности, удорожания закупок российских товаров и логистики в целом из–за перестройки торговых путей и высоких цен на топливо.

"Важным фактором инфляции также является и высокий уровень государственных расходов, правительство вливает в экономику большое количество тенговой массы, которую Нацбанк пытается стерилизовать высокой базовой ставкой. В общем, пока еще государственная экономическая политика не является единой, Нацбанк и правительство хоть и согласовывают свои действия, в фундаментальной основе противоречат друг другу". Мурат Кастаев

Он полагает, что некоторое облегчение инфляционного давления в краткосрочной перспективе принесет наблюдаемое сейчас резкое ослабление российского рубля. В результате, российские товары, которые составляют больше трети казахстанского импорта, окажутся немного дешевле и это замедлит инфляцию в Казахстане.

Параллельно с этим, снижение цен на российские товары делает казахстанскую продукцию менее конкурентоспособной и в среднесрочной перспективе способно ослабить казахстанских производителей и казахстанскую экономику.

Ранее, эксперты прокомментировали как ослабление российского рубля может влиять на казахстанских производителей.