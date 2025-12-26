Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 декабря

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 декабря 2025 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,81 тенге, евро – 604,19 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 505,5 тенге, продажи – 512,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 599,5 тенге, продажи – 609,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 508 тенге, продажи – 511,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 598,9 тенге, продажи – 603,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 510,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,8 тенге, продажи – 604 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: