Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 11:10 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 декабря 2025 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,81 тенге, евро – 604,19 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 505,5 тенге, продажи – 512,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 599,5 тенге, продажи – 609,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 508 тенге, продажи – 511,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 598,9 тенге, продажи – 603,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,3 тенге, продажи – 510,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,8 тенге, продажи – 604 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
