Финансы

Тенге вытеснил доллар: депозиты в национальной валюте составили 82%

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстанцы радикально пересмотрели структуру своих сбережений в пользу национальной валюты. Объем тенговых вкладов за год вырос на 22,4% и достиг 17,7 трлн тенге, а их доля в общем портфеле пробила рекордную отметку в 82%, сообщает Zakon.kz.

Тотальное доминирование

Если в 2015 году доля тенговых вкладов составляла всего 19,5%, то к сентябрю 2025 года она достигла 82%. Вкладчики голосуют за национальную валюту деньгами: из 1 трлн тенге общего прироста депозитной базы за третий квартал 93% (или 3,7% из 4,0% общего роста) пришлось именно на тенговые инструменты из-за высоких ставок вознаграждения, перекрывающих текущую инфляцию. Валютные вклады, напротив, теряют популярность – их доля снизилась до исторического минимума в 22,5%.

Где больше всего доверяют тенге?

Абсолютным лидером по доверию к национальной валюте стала Туркестанская область, где 97,1% всех сбережений населения хранится в тенге, отмечают специалисты Finprom.

В условный "клуб 90%" – регионов с подавляющим преимуществом нацвалюты – вошли:

  • Туркестанская область – 97,1%;
  • Алматинская область – 94,4%;
  • Северо-Казахстанская область – 93,6%.

Также планку в 90% преодолели Акмолинская, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, области Жетысу и Абай.

Фото: КФГД

Интересная динамика наблюдается в мегаполисах. Алматы и Астана, аккумулирующие основные финансовые потоки, показывают более низкую долю тенге – 74,2% и 79,1% соответственно. Это объясняется концентрацией в финансовых центрах крупных VIP-вкладчиков, которые традиционно используют валюту для диверсификации активов. Тем не менее даже здесь тренд на дедолларизацию очевиден: объем вкладов растет, а доля валюты падает.

Несмотря на высокую долю тенге в регионах, основные деньги страны по-прежнему сосредоточены в двух городах.

  • Алматы: более 9 трлн тенге (42% от всех розничных вкладов страны).
  • Астана: 2,7 трлн тенге (12,5%).

Однако по темпам прироста самый впечатляющий скачок зафиксирован в Туркестанской области – объем вкладов здесь вырос сразу на 38,1% за год.

Депозиты против инфляции

Рост депозитов происходит на фоне инфляционного давления. Годовая инфляция в сентябре составила 12,9%. Индекс реальных доходов населения с учетом инфляции – 98,4%. Несмотря на это, общий объем розничных депозитов вырос на 4,0% за квартал и на 18,2% за год, что говорит о высокой склонности населения к сбережению.

При этом, по данным КФГД, растет база стабильного фондирования банков (20,5%). Вкладчики готовы замораживать средства ради высоких ставок. Сберегательные вклады показали рост на 66,4% в годовом выражении, срочные вклады выросли в 8,6 раза. Самым массовым продуктом с долей рынка в 57,4% остаются несрочные вклады.

Ранее мы рассказали о том, поднимутся ли в Казахстане ставки по депозитам.

Андрей Зубов
