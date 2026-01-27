Дешевый доллар спровоцировал ажиотаж: казахстанцы скупили валюту на сотни миллиардов тенге
Курсовой фактор
Как следует из статистики Нацбанка, укрепление тенге в конце года сработало как главный катализатор спроса. Обменные пункты столкнулись с резким ростом покупок: казахстанцы фактически "пылесосили" подешевевшую валюту, фиксируя прибыль от курсовой разницы. 322,7 млрд тенге, потраченных на иностранный кэш, – самое высокое значение для любого месяца с декабря 2021 года.
Между тем российский рубль – в глубокой опале. Если к доллару интерес подогревался его доступностью, то от валюты РФ население продолжает избавляться. Статистика показывает четкое разделение предпочтений:
- Доллар США: абсолютный лидер спроса. Разница между продажей и покупкой составила 322,7 млрд тенге в пользу обменников.
- Евро: интерес умеренный – 14,6 млрд тенге.
- Российский рубль: здесь зафиксирован массовый сброс. Казахстанцы сдали в кассы на 11,7 млрд тенге больше рублей, чем купили. Это рекордный показатель отказа от токсичной валюты за последние периоды.
- Юань и фунт: объемы остаются маргинальными – 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.
Алматы скупает половину резервов
География спроса традиционно неравномерна. Основной объем валютной ликвидности оседает в финансовом центре страны.
На долю Алматы пришлось почти 49% от всего республиканского объема нетто-продаж – 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на курсовые колебания, используя укрепление тенге для пополнения валютных портфелей.
В тройку лидеров также вошли:
- Астана – 35,1 млрд тенге.
- Шымкент – 31,6 млрд тенге.
Высокую активность проявили жители нефтеносных регионов: в Мангистауской области скупили долларов на 13,3 млрд тенге, в Атырауской – на 10,9 млрд тенге. Аутсайдером по валютным аппетитам стала область Улытау с показателем всего 757 млн тенге.
Фото: Zakon.kz
2024 против 2025: смена трендов
Сравнение декабря двух лет наглядно демонстрирует, насколько чувствителен рынок к курсу тенге.
В декабре 2024 года, когда курс был менее привлекательным для покупки, объем чистого спроса на доллары составлял 175,9 млрд тенге. Спустя год благодаря укреплению нацвалюты аппетиты населения выросли на 83,4%, достигнув 322,7 млрд тенге.
Ситуация с рублем, напротив, усугубилась. Если в конце 2024 года чистый сброс рублевой наличности составлял 4,4 млрд тенге, то в декабре 2025 года этот показатель вырос почти в три раза – до 11,7 млрд тенге. Казахстанцы окончательно исключают рубль из списка валют для сбережения, предпочитая перекладываться в подешевевший доллар.
Отметим, что доллар продолжает падение. Сегодня, 27 января, средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге.