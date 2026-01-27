Дешевый доллар спровоцировал ажиотаж: казахстанцы скупили валюту на сотни миллиардов тенге

В декабре 2025 года на фоне укрепления национальной валюты казахстанцы массово устремились в обменные пункты, выкупив рекордный объем наличных долларов. Чистый спрос на американскую валюту превысил 322,7 млрд тенге, что почти вдвое больше показателей прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Курсовой фактор

Как следует из статистики Нацбанка, укрепление тенге в конце года сработало как главный катализатор спроса. Обменные пункты столкнулись с резким ростом покупок: казахстанцы фактически "пылесосили" подешевевшую валюту, фиксируя прибыль от курсовой разницы. 322,7 млрд тенге, потраченных на иностранный кэш, – самое высокое значение для любого месяца с декабря 2021 года.

Между тем российский рубль – в глубокой опале. Если к доллару интерес подогревался его доступностью, то от валюты РФ население продолжает избавляться. Статистика показывает четкое разделение предпочтений:

Доллар США: абсолютный лидер спроса. Разница между продажей и покупкой составила 322,7 млрд тенге в пользу обменников.

абсолютный лидер спроса. Разница между продажей и покупкой составила 322,7 млрд тенге в пользу обменников. Евро: интерес умеренный – 14,6 млрд тенге.

интерес умеренный – 14,6 млрд тенге. Российский рубль: здесь зафиксирован массовый сброс. Казахстанцы сдали в кассы на 11,7 млрд тенге больше рублей, чем купили. Это рекордный показатель отказа от токсичной валюты за последние периоды.

здесь зафиксирован массовый сброс. Казахстанцы сдали в кассы на 11,7 млрд тенге больше рублей, чем купили. Это рекордный показатель отказа от токсичной валюты за последние периоды. Юань и фунт: объемы остаются маргинальными – 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.

Алматы скупает половину резервов

География спроса традиционно неравномерна. Основной объем валютной ликвидности оседает в финансовом центре страны.

На долю Алматы пришлось почти 49% от всего республиканского объема нетто-продаж – 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на курсовые колебания, используя укрепление тенге для пополнения валютных портфелей.

В тройку лидеров также вошли:

Астана – 35,1 млрд тенге.

– 35,1 млрд тенге. Шымкент – 31,6 млрд тенге.

Высокую активность проявили жители нефтеносных регионов: в Мангистауской области скупили долларов на 13,3 млрд тенге, в Атырауской – на 10,9 млрд тенге. Аутсайдером по валютным аппетитам стала область Улытау с показателем всего 757 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

2024 против 2025: смена трендов

Сравнение декабря двух лет наглядно демонстрирует, насколько чувствителен рынок к курсу тенге.

В декабре 2024 года, когда курс был менее привлекательным для покупки, объем чистого спроса на доллары составлял 175,9 млрд тенге. Спустя год благодаря укреплению нацвалюты аппетиты населения выросли на 83,4%, достигнув 322,7 млрд тенге.

Ситуация с рублем, напротив, усугубилась. Если в конце 2024 года чистый сброс рублевой наличности составлял 4,4 млрд тенге, то в декабре 2025 года этот показатель вырос почти в три раза – до 11,7 млрд тенге. Казахстанцы окончательно исключают рубль из списка валют для сбережения, предпочитая перекладываться в подешевевший доллар.

Отметим, что доллар продолжает падение. Сегодня, 27 января, средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге.