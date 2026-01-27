#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Финансы

Дешевый доллар спровоцировал ажиотаж: казахстанцы скупили валюту на сотни миллиардов тенге

Доллар, доллары, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
В декабре 2025 года на фоне укрепления национальной валюты казахстанцы массово устремились в обменные пункты, выкупив рекордный объем наличных долларов. Чистый спрос на американскую валюту превысил 322,7 млрд тенге, что почти вдвое больше показателей прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Курсовой фактор

Как следует из статистики Нацбанка, укрепление тенге в конце года сработало как главный катализатор спроса. Обменные пункты столкнулись с резким ростом покупок: казахстанцы фактически "пылесосили" подешевевшую валюту, фиксируя прибыль от курсовой разницы. 322,7 млрд тенге, потраченных на иностранный кэш, – самое высокое значение для любого месяца с декабря 2021 года.

Между тем российский рубль – в глубокой опале. Если к доллару интерес подогревался его доступностью, то от валюты РФ население продолжает избавляться. Статистика показывает четкое разделение предпочтений:

  • Доллар США: абсолютный лидер спроса. Разница между продажей и покупкой составила 322,7 млрд тенге в пользу обменников.
  • Евро: интерес умеренный – 14,6 млрд тенге.
  • Российский рубль: здесь зафиксирован массовый сброс. Казахстанцы сдали в кассы на 11,7 млрд тенге больше рублей, чем купили. Это рекордный показатель отказа от токсичной валюты за последние периоды.
  • Юань и фунт: объемы остаются маргинальными – 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.

Алматы скупает половину резервов

География спроса традиционно неравномерна. Основной объем валютной ликвидности оседает в финансовом центре страны.

На долю Алматы пришлось почти 49% от всего республиканского объема нетто-продаж – 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на курсовые колебания, используя укрепление тенге для пополнения валютных портфелей.

В тройку лидеров также вошли:

  • Астана – 35,1 млрд тенге.
  • Шымкент – 31,6 млрд тенге.

Высокую активность проявили жители нефтеносных регионов: в Мангистауской области скупили долларов на 13,3 млрд тенге, в Атырауской – на 10,9 млрд тенге. Аутсайдером по валютным аппетитам стала область Улытау с показателем всего 757 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

2024 против 2025: смена трендов

Сравнение декабря двух лет наглядно демонстрирует, насколько чувствителен рынок к курсу тенге.

В декабре 2024 года, когда курс был менее привлекательным для покупки, объем чистого спроса на доллары составлял 175,9 млрд тенге. Спустя год благодаря укреплению нацвалюты аппетиты населения выросли на 83,4%, достигнув 322,7 млрд тенге.

Ситуация с рублем, напротив, усугубилась. Если в конце 2024 года чистый сброс рублевой наличности составлял 4,4 млрд тенге, то в декабре 2025 года этот показатель вырос почти в три раза – до 11,7 млрд тенге. Казахстанцы окончательно исключают рубль из списка валют для сбережения, предпочитая перекладываться в подешевевший доллар.

Отметим, что доллар продолжает падение. Сегодня, 27 января, средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Казахстанцы скупают доллары: спрос на валюту взлетел
13:40, 28 ноября 2025
Казахстанцы скупают доллары: спрос на валюту взлетел
Казахстанцы продолжают избавляться от рублей: спрос на валюту в минусе
17:54, 27 июня 2025
Казахстанцы продолжают избавляться от рублей: спрос на валюту в минусе
Ажиотаж вокруг евро: казахстанцы скупают валюту на фоне падения тенге
14:33, 09 апреля 2025
Ажиотаж вокруг евро: казахстанцы скупают валюту на фоне падения тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: