Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,65 тенге, евро – 607,02 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 523,6 тенге, продажи – 530,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 604,5 тенге, продажи – 614,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,4 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 607,3 тенге, продажи – 611,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,2 тенге, продажи – 527,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 605,5 тенге, продажи – 610 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,47.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.