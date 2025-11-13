Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,65 тенге, евро – 607,02 тенге, рубля – 6,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,6 тенге, продажи – 530,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 604,5 тенге, продажи – 614,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,4 тенге, продажи – 527 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 607,3 тенге, продажи – 611,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,2 тенге, продажи – 527,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 605,5 тенге, продажи – 610 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,47. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

