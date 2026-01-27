Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,79 тенге, евро – 595,07 тенге, рубля – 6,56 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 500 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 590 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 502,6 тенге, продажи – 504,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 593,8 тенге, продажи – 598,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,58 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 502,6 тенге, продажи – 504,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,1 тенге, продажи – 597,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,58.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.