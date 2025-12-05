#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,61 тенге, увеличившись на 4,01 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 587,93 тенге (+4,76).

Курс российского рубля понизился до 6,63 тенге (+0,12).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,36 тенге (+0,60).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505,5-508,6 тенге, евро – по 588,4-594,1 тенге, рубли – по 6,5-6,63.

Утром 5 декабря Национальный банк установил курс доллара в 499,65 тенге, евро – 582,89 тенге, рубля – 6,47 тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
