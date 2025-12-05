Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 декабря

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,61 тенге, увеличившись на 4,01 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 587,93 тенге (+4,76). Курс российского рубля понизился до 6,63 тенге (+0,12). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,36 тенге (+0,60). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505,5-508,6 тенге, евро – по 588,4-594,1 тенге, рубли – по 6,5-6,63. Утром 5 декабря Национальный банк установил курс доллара в 499,65 тенге, евро – 582,89 тенге, рубля – 6,47 тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: