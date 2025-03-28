Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 марта

Фото: pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 марта 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,57 тенге, поднявшись сразу на 5,1 тенге. Средневзвешенный курс евро достиг 543,39 тенге (+6,58). Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,02 тенге (+0,06). Курс юаня по итогам утренних торгов повысился до 69,16 тенге (+0,67). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,7-504,3 тенге, евро – по 542-547 тенге, рубли – по 5,87-6,03 тенге. Утром 28 марта Национальный банк установил курс доллара в 498,25 тенге, евро – 537,16 тенге, рубля – 5,96 тенге.

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