#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.53
592.43
6.53
Финансы

Между банками и госхолдингами должны быть равные условия – Нацбанк

Между банками и госхолдингами должны быть равные условия, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 10:37 Фото: Нацбанк РК
Рост финансирования экономики со стороны холдинга "Байтерек" может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации. В 2026 году АО НУХ "Байтерек" получит 8 трлн тенге для кредитования, что составляет 4,4% ВВП.

В этой связи возникает необходимость обсуждения периметра регулирования деятельности холдинга. В первую очередь, правительство должно следить за уровнями заимствований и концентрацией рисков внутри холдинга.

"Понятно, что правительство само должно регулировать, чтобы чересчур много долга не набрал тот же БРК или "Байтерек", либо чтобы не вложил в один проект половину своего лимита. Я думаю, что этим сам холдинг и правительство занимаются, но нужны ли какие-то дополнительные элементы финансового регулирования – мы это обсудим, потом доложим", – отметил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка РК также отметил, что в отношении НУХ "Байтерек" отсутствует полноценное регулирование. В то же время холдинг обладает ключевыми инструментами финансового рынка, включая кредитование, гарантирование и страхование, то есть фактически составляет конкуренцию частным финансовым институтам. В такой ситуации важно обеспечить равные условия всем участникам рынка.

"Действительно, у "Байтерека" есть все инструменты, которые предлагает и рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Есть только отдельный закон по БРК, по "Отбасы". И в целом есть какие-то элементы регулирования фининститутов, которые кредитуют АПК. Но они далеко не такие, как в отношении банков второго уровня. Действительно, когда госфининституты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи", – подчеркнул глава Нацбанка.

Кроме того, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и правительству необходимо совместно проработать вопрос усиления финрегулирования в отношении "Байтерека". В свою очередь Нацбанк готов рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов надзора.

Экономист Бауржан Шурманов также считает, что "Байтерек" находится вне полноценного регулирования, сопоставимого с требованиями к банкам второго уровня. В результате возникает структурный дисбаланс: государственный институт конкурирует с частным рынком, но работает в иных, более мягких регуляторных условиях.

"Такая асимметрия неизбежно создает риски для справедливой конкуренции, для долговой устойчивости и для ценовой стабильности. Тем более что планируемое наращивание долга квазисектора порядка 21 трлн тенге за три года сопоставимо уже с уровнем всего правительственного долга. А обязательства "Байтерека" де-факто воспринимаются рынком как государственные, что расширяет потенциальный контур рисков для бюджета. Поэтому предложение о необходимости пересмотра периметра регулирования абсолютно корректное", – сообщил эксперт.

Он также отметил, что финансовая деятельность квазигоссектора должна контролироваться не меньше, чем деятельность БВУ. Рынку нужны равные условия – это ключевой элемент здоровой конкуренции и стабильной финансовой системы, полагает эксперт.

Напомним, прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году – 9,5-12,5%. Расширение диапазона прогнозов в 2026 году говорит о возросшей неопределенности в оценках. Главным образом это связано с реализацией налоговой реформы и реакцией совокупного спроса, существенным ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его стимулирующим воздействием на экономику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
АО "НУХ "Байтерек" выделяет порядка 3,5 трлн тенге для поддержки экономики Казахстана
11:27, 24 июня 2024
АО "НУХ "Байтерек" выделяет порядка 3,5 трлн тенге для поддержки экономики Казахстана
В "Байтереке" рассказали, куда пойдут 8 трлн тенге
11:05, 04 марта 2025
В "Байтереке" рассказали, куда пойдут 8 трлн тенге
Ключевые достижения и планы на будущее: KazakhExport завершает 2024 год на рекордной отметке
11:13, 18 декабря 2024
Ключевые достижения и планы на будущее: KazakhExport завершает 2024 год на рекордной отметке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: