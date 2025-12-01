Между банками и госхолдингами должны быть равные условия – Нацбанк

Рост финансирования экономики со стороны холдинга "Байтерек" может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации. В 2026 году АО НУХ "Байтерек" получит 8 трлн тенге для кредитования, что составляет 4,4% ВВП.

В этой связи возникает необходимость обсуждения периметра регулирования деятельности холдинга. В первую очередь, правительство должно следить за уровнями заимствований и концентрацией рисков внутри холдинга.

"Понятно, что правительство само должно регулировать, чтобы чересчур много долга не набрал тот же БРК или "Байтерек", либо чтобы не вложил в один проект половину своего лимита. Я думаю, что этим сам холдинг и правительство занимаются, но нужны ли какие-то дополнительные элементы финансового регулирования – мы это обсудим, потом доложим", – отметил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка РК также отметил, что в отношении НУХ "Байтерек" отсутствует полноценное регулирование. В то же время холдинг обладает ключевыми инструментами финансового рынка, включая кредитование, гарантирование и страхование, то есть фактически составляет конкуренцию частным финансовым институтам. В такой ситуации важно обеспечить равные условия всем участникам рынка.

"Действительно, у "Байтерека" есть все инструменты, которые предлагает и рыночная финансовая система, от гарантирования до кредитования. Насколько я знаю, полноценного регулирования, такого как в отношении других частных банков, там нет. Есть только отдельный закон по БРК, по "Отбасы". И в целом есть какие-то элементы регулирования фининститутов, которые кредитуют АПК. Но они далеко не такие, как в отношении банков второго уровня. Действительно, когда госфининституты планируют заниматься такой поддержкой предпринимательства, соревнуясь в какой-то степени с рыночными, важно, чтобы правила игры были более-менее похожи", – подчеркнул глава Нацбанка.

Кроме того, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и правительству необходимо совместно проработать вопрос усиления финрегулирования в отношении "Байтерека". В свою очередь Нацбанк готов рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов надзора.

Экономист Бауржан Шурманов также считает, что "Байтерек" находится вне полноценного регулирования, сопоставимого с требованиями к банкам второго уровня. В результате возникает структурный дисбаланс: государственный институт конкурирует с частным рынком, но работает в иных, более мягких регуляторных условиях.

"Такая асимметрия неизбежно создает риски для справедливой конкуренции, для долговой устойчивости и для ценовой стабильности. Тем более что планируемое наращивание долга квазисектора порядка 21 трлн тенге за три года сопоставимо уже с уровнем всего правительственного долга. А обязательства "Байтерека" де-факто воспринимаются рынком как государственные, что расширяет потенциальный контур рисков для бюджета. Поэтому предложение о необходимости пересмотра периметра регулирования абсолютно корректное", – сообщил эксперт.

Он также отметил, что финансовая деятельность квазигоссектора должна контролироваться не меньше, чем деятельность БВУ. Рынку нужны равные условия – это ключевой элемент здоровой конкуренции и стабильной финансовой системы, полагает эксперт.

Напомним, прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году – 9,5-12,5%. Расширение диапазона прогнозов в 2026 году говорит о возросшей неопределенности в оценках. Главным образом это связано с реализацией налоговой реформы и реакцией совокупного спроса, существенным ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его стимулирующим воздействием на экономику.