Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 1 декабря 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,53 тенге, евро – 592,43 тенге, рубля – 6,53 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 512,4 тенге, продажи – 519,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591,5 тенге, продажи – 601,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,9 тенге, продажи – 515,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 593,8 тенге, продажи – 599,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,9 тенге, продажи – 516,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,6 тенге, продажи – 598,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: