Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,53 тенге, евро – 592,43 тенге, рубля – 6,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 512,4 тенге, продажи – 519,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591,5 тенге, продажи – 601,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,53 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,9 тенге, продажи – 515,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 593,8 тенге, продажи – 599,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,9 тенге, продажи – 516,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592,6 тенге, продажи – 598,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,57.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.