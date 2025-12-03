Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 декабря 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,2 тенге, евро – 589,82 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 504,3 тенге, продажи – 511,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 586,3 тенге, продажи – 596,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 504,1 тенге, продажи – 510 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 586,8 тенге, продажи – 592,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,57 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 504,5 тенге, продажи – 507,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 587,6 тенге, продажи – 593,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,55. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

